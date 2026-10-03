فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از کشف ۳ تن شکر قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال از یک انبار در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدرضا رحمانی اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری غیرمجاز شکر در یک انبار، مأموران پلیس آگاهی بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی قضائی از محل مورد نظر بازرسی کرده و ۳ تن شکر قاچاق و غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه با اشاره به برآورد ارزش ۵ میلیارد ریالی این محموله توسط کارشناسان، گفت: متهم ۵۳ ساله پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

منبع: اطلاع رسانی پلیس 

برچسب ها: شکر ، قاچاق
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