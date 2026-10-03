باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر نوراللهزاده صبح امروز در جلسه هماندیشی معماری رشد که با محوریت همراهی شرکتهای فناور و دانشبنیان فعال در زیستبوم نوآوری و فناوری در سالن جلسات حکیم خیام پارک علم و فناوری سلامت مشهد برگزار شد، اظهارکرد: صندوق نوآوری و شکوفایی کشور حمایت از شرکتهای فناور و دانشبنیان تولید کننده محصولات باکیفیت ایرانی در حوزههای مختلف از جمله حوزه سلامت بهطور ویژه در دستور کار قرار داده است، بهخصوص در شرایط جنگی کنونی تا که کوچکترین خللی در روند تولید محصولات فناور و دانشبنیان بهوجود نیاید.
وی تصریح کرد: در جلسه با استاندار خراسان رضوی قول حمایت از تولیدکنندگان محصولات فناور و دانشبنیان استان را دادیم و آمادگی خودمان در جهت تخصیص تسهیلات کم بهره با اقساط طولانی مدت اعلام کردیم و تنها چیزی که در این خصوص شرط کردیم این بود که تسهیلات دریافتی صرفاً صرف تولید محصولات نوآور و دانشبنیان قرار بگیرد و در جای دیگری هزینه نشود.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور با اشاره عمده درخواستهای فعالان تولیدات فناور و دانشبنیان از جنس موارد مالی بوده است، بیان کرد: ما به دنبال تخصیص تسهیلات آسان و در نظر داریم تا که ظرف مدت 30 روز جمعآوری نیازهای استان را داشته راشیم و نهایتاً ظرف مدت 45 روز کار پرداخت را آغاز کنیم و امیدواریم که تا پایان سال جاری اعتبارات هزار میلیارد تومانی آن برای استان تامین شود.
نوراللهزاده تاکیدکرد: از شرکتهایی که در جنگهای تحمیلی دوم و سوم از یک تا 100 درصد دچار آسیب شدهاند حمایت کامل را خواهیم داشت تا که فرآیند تولید و صادرات محصولاتشان بهخوبی انجام شود و اینکه خللی در تامین ماده اولیه نداشته باشند؛ همچنین این آمادکی را داریم تا همکاری صندوقهای ثامن و کارآفرینی امید استان هزار میلیارد تومان دیگر هم جهت تخصیص به شرکتهای فناور و دانشبنیان تامین کنیم.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور با ذکر این نکته در بحث اعتبارات مالیاتی و موارد بیمهای پیگیریهای لازم را خواهیم داشت، تاکید کرد: ما این آمادگی را داریم تا که متناسب با اعتبار سال 1405، مفاسا حساب بدهیم و اگر اعتبارات استانی هم باشد میتوانیم برنامهریزی بهتری در جهت حمایت از شرکتها داشته باشیم؛ همچنین در بحث گرنت هم متناسب با مصوبات قانونی آن اقدام خواهیم کرد و از شرکتها حمایت لازم را خواهیم داشت.
با وجود جنگ، مسیر توسعه و پیشرفت شرکتهای فناور و دانشبنیان متوقف نشد
احسان عظیمیراد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس نیز اظهارکرد:در دوره قبل مجلس حمایت از دانشبنیانها 3.5 همت بود، اما در 2.5 سال اخیر مبلغ 48 همت در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی کشور قرار گرفت. سال گذشته کارهای خوبی انجام شد و با وجود آنکه بخشی از حمایتهای صورت گرفته در جنگ تحمیلی دوم و سوم تخریب شد، اما حرکت روبهجلوی شرکتهای فناور و دانشبنیان متوقف نشد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه امسال 30.5 همت بوده که تا به این لحظه 25.5 همت آن محقق شده است، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که با ادامه این روند عدد آن میتواند از 35 همت هم بگذرد و بدون شک هرچه قدر از شرکتهای فناور و دانشبنیان حمایت شود به همان نسبت و بیشتر از آن سودآوری خواهیم داشت و به همین جهت صنایع دانشبنیان را خط قرمز خودمان میدانیم.
عظیمیراد تصریح کرد:در حوزه فناوری 250 میلیارد تومان تسهیلات اعطایی داشتیم و با تلاشها و پیگیریهای دکتر رحیمی و دکتر صفایی، حمایتهای خوبی از شرکتهای فناور و دانشبنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری سلامت مشهد و علم و فناوری خراسان داشتیم. ما تا بیش از 99 درصد از شرکتهای فناور و دانشبنیان حمایت کردهایم و کمتر از یک درصد مابقی را هم محقق خواهیم کرد.
وی تاکیدکرد: ما در نظر داریم تا که بهزودی جلسهای را با حضور دکتر افشین، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور داشته باشیم و اینکه از این مسیر هم مشمول حمایتهای لازم در کنار حمایتهای صورت گرفته از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی کشور بشویم؛ همچنین بر حمایتهای استانی هم تاکید ویژهای داریم و خوشبختانه، استاندار خراسان رضوی قول آن را داده و امیدواریم که با حمایت تمامی مسئولان کشوری، استانی و شهری شاهد رشد و توسعه روزافزون شهر و استانمان در حوزه تولیدات فناور و دانشبنیان باشیم.
ارتقای جایگاه خراسان در توسعه محصولات فناور و دانشبنیان حوزه سلامت
حمیدرضا رحیمی، رئیس پارک علم و فناوری سلامت مشهد نیز گفت: زیست بوم نوآوری یکی از موضوعات مهم در رشد و توسعه کشور بوده و معتقدیم که تولید ثروت از راه علم با حمایت مسئولان و نمایندگان مجلس میسر میگردد و در اینجا جا دارد که از حمایتهای دکتر عظیمیراد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شکرای اسلامی بابت حمایتهای صورت گرفته داریم.
وی افزود:برای پارک علم و فناوری سلامت مشهد یک نمایشگاه دائمی تنظیم کردهایم و از این طریق فعالیت شرکتهای فناور و دانشبنیان و دریافت مجوزهای آنها با کلیک ساده قابل مشاهده است.
رئیس پارک علم و فناوری سلامت مشهد تصریح کرد: در طی یک سال اخیر رشد خوبی در بحث فعالیتهای شرکتهای زیر مجموعه پارک علم و فناوری سلامت مشهد بودهایم، شرکتهایی که توانستهاند محصولاتی پرکاربرد و متناسب با نیاز جامعه تولید کردهاند.
رحیمی اضافه کرد:در جلسات برگزار شده با حضور استاندار خراسان رضوی مقرر شد بخشی از شهرک صنعتی نورالرضا(ع) به موضوع فناوری سلامت و تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی اختصاص یابد، اقدامی که نقش مهمی در بحث عدم خروج ارز از کشور و تولید بیشتر در داخل خواهد شد.
وی تاکید کرد: ما برای شناسایی بهتر زیست بوم شرکتهای نوپا و دانشبنیان برنامههای ویژهای داریم و اینکه تعداد شرکتها را در یک بازه زمانی کوتاه به شکل قابل توجهی افزایش دهیم و نه تنها خراسان رضوی، بلکه خراسان بزرگ را در بحث توسعه محصولات فناور و دانشبنیان مرتبط با حوزه سلامت ارتقا دهیم.
رئیس پارک علم و فناوری سلامت مشهد افزود: در طی یک سال اخیر حمایتهای بسیارخوبی از شرکتهای فناور و دانشبنیان 15 استان کشور داشته و با وجود شرایط جنگی کشور شاهد تولیدات بسیارخوب و باکیفیت هستیم، ضمن اینکه با این حمایتها نه تنها نیازی به چک و سفته نبوده، بلکه تمامی فرآیندها به سرعت و به صورت الکترونیکی پیگیری و انجام شده است.
حمایت از شرکتها سبب رونق و توسعه در تولیدات فناور و دانشبنیان میشود
جواد صفایی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان نیز اظهار کرد: پارکهای علم و فناوری خراسان و پارک علم و فناوری سلامت مشهد همکاری بسیارخوبی در بحث توسعه اقدامات هدفمند دارد تا که در کنار هم جایگاه استان را در بحث تولیدات فناور و دانشبنیان ارتقا دهند.
وی تاکیدکرد: ما از تمامی ظرفیتها در مسیر توسعه و پیشرفت در بحث تولید محصولات فناور و دانشبنیان استفاده کردهایم و معتقدیم هرچه قدر که این شرکتها بهتر و بیشتر مورد توجه قرار بگیرند به همان نسبت تولیدات فناور و دانشبنیانمان رونق خواهد گرفت.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان افزود: در نهم اسفند ماه و همزمان با شروع جنگ تحمیلی سوم تسهیلات 30 میلیارد تومانی در اختیار شرکتهای فعال در حوزه تولیدات فناور و دانشبنیان قرار گرفت تا که فرآیند تولیدشان متوقف نشود و از صندوق نوآوری و شکوفایی کشور خواستار تخصیص تسهیلات ویژهتر در جهت حمایت بهتر از شرکتهایی که فرآیند تولید را با وجود شرایط سخت جنگی متوقف نکردند هستیم.
به گزارش خبرنگار تسنیم ،در این جلسه مسئولان و نمایندگان شرکتهای فناور و دانشبنیان استان خواستهها و دغدغههای خود را در خصوص برداشته شدن موانع موجود بر سر راه شرکتها، حمایت در بحث بورس، تخصیص تسهیلات کم بهره و طولانی مدت، توسعه صادرات محصولات فناور و دانشبنیان ایرانی، اعصای وامهای بلاعوض برای شرکتهای رونق یافته در حوزه صادرات، حمایت کامل در جهت تولید علم به ثروت و کمک مطلوب در جهت احیاء و بازسازی مجموعههای فناور و دانشبنیان تخریب شده در جنگهای تحمیلی دوم و سوم مطرح کردند.
همچنین اجرای روشهای مطلوب تامین منابع مالی موردنیاز، حذف چک و سفته و فرآیندهای طولانی مدت بانکی، حمایت در مسیر جهش در تولیدات فناور و دانشبنیان، نواسان نرخ ارز، تاخیر طولانی در خصوص تخصیص تحصیلات و بی ارزش آن به جهت افزایش 2.5 برابری نرخ ارز به نسبت زمان تقاضا، برگشت پول در بحث قراردادها، حمایت از تولیدکنندگان داروهای گیاهی برپایه فرآوردههای طبیعی در مسیر عرضه محصولات باکیفیت و متناسب استانداردهای جهانی، خرید نیازهای بیمارستانها از شرکتهای فناور و دانشبنیان داخل استان، ایجاد صندوق بازاریابی در جهت حمایت مطلوبتر از فعالان حوزه تولید محصولات فناور و دانشبنیان، حمایت از اکوسیستمهای فعال در حوزه سلامت و حمایت از سرورهای بومی و دانشبنیانسازی آنها از دیگر موارد مطرح شده از سوی فعالان حوزه تولیدات محصولات فناور و دانشبنیان استان بود.
در پایان این جلسه رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور از مراکز، شرکتها و مجموعههای فعال فناور و دانشبنیان فعال در حوزه سلامت که در پارک علم و فناوری سلامت مشهد مستقر هستند بازدید به عمل آورد و ضمن شنیدن دغدغههای تولیدکنندگان، قول مساعد در جهت رفع مشکلات موجود و رونق در حوزه تولید و صادرات داد.
رکتهای آسیب دیده در جنگهای تحمیلی اخیر خواهیم داشت.
اصغر نوراللهزاده صبح امروز در جلسه هماندیشی معماری رشد که با محوریت همراهی شرکتهای فناور و دانشبنیان فعال در زیستبوم نوآوری و فناوری در سالن جلسات حکیم خیام پارک علم و فناوری سلامت مشهد برگزار شد، اظهارکرد: صندوق نوآوری و شکوفایی کشور حمایت از شرکتهای فناور و دانشبنیان تولید کننده محصولات باکیفیت ایرانی در حوزههای مختلف از جمله حوزه سلامت بهطور ویژه در دستور کار قرار داده است، بهخصوص در شرایط جنگی کنونی تا که کوچکترین خللی در روند تولید محصولات فناور و دانشبنیان بهوجود نیاید.
وی تصریح کرد: در جلسه با استاندار خراسان رضوی قول حمایت از تولیدکنندگان محصولات فناور و دانشبنیان استان را دادیم و آمادگی خودمان در جهت تخصیص تسهیلات کم بهره با اقساط طولانی مدت اعلام کردیم و تنها چیزی که در این خصوص شرط کردیم این بود که تسهیلات دریافتی صرفاً صرف تولید محصولات نوآور و دانشبنیان قرار بگیرد و در جای دیگری هزینه نشود.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور با اشاره عمده درخواستهای فعالان تولیدات فناور و دانشبنیان از جنس موارد مالی بوده است، بیان کرد: ما به دنبال تخصیص تسهیلات آسان و در نظر داریم تا که ظرف مدت 30 روز جمعآوری نیازهای استان را داشته راشیم و نهایتاً ظرف مدت 45 روز کار پرداخت را آغاز کنیم و امیدواریم که تا پایان سال جاری اعتبارات هزار میلیارد تومانی آن برای استان تامین شود.
نوراللهزاده تاکیدکرد: از شرکتهایی که در جنگهای تحمیلی دوم و سوم از یک تا 100 درصد دچار آسیب شدهاند حمایت کامل را خواهیم داشت تا که فرآیند تولید و صادرات محصولاتشان بهخوبی انجام شود و اینکه خللی در تامین ماده اولیه نداشته باشند؛ همچنین این آمادکی را داریم تا همکاری صندوقهای ثامن و کارآفرینی امید استان هزار میلیارد تومان دیگر هم جهت تخصیص به شرکتهای فناور و دانشبنیان تامین کنیم.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور با ذکر این نکته در بحث اعتبارات مالیاتی و موارد بیمهای پیگیریهای لازم را خواهیم داشت، تاکید کرد: ما این آمادگی را داریم تا که متناسب با اعتبار سال 1405، مفاسا حساب بدهیم و اگر اعتبارات استانی هم باشد میتوانیم برنامهریزی بهتری در جهت حمایت از شرکتها داشته باشیم؛ همچنین در بحث گرنت هم متناسب با مصوبات قانونی آن اقدام خواهیم کرد و از شرکتها حمایت لازم را خواهیم داشت.
با وجود جنگ، مسیر توسعه و پیشرفت شرکتهای فناور و دانشبنیان متوقف نشد
احسان عظیمیراد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس نیز اظهارکرد:در دوره قبل مجلس حمایت از دانشبنیانها 3.5 همت بود، اما در 2.5 سال اخیر مبلغ 48 همت در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی کشور قرار گرفت. سال گذشته کارهای خوبی انجام شد و با وجود آنکه بخشی از حمایتهای صورت گرفته در جنگ تحمیلی دوم و سوم تخریب شد، اما حرکت روبهجلوی شرکتهای فناور و دانشبنیان متوقف نشد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه امسال 30.5 همت بوده که تا به این لحظه 25.5 همت آن محقق شده است، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که با ادامه این روند عدد آن میتواند از 35 همت هم بگذرد و بدون شک هرچه قدر از شرکتهای فناور و دانشبنیان حمایت شود به همان نسبت و بیشتر از آن سودآوری خواهیم داشت و به همین جهت صنایع دانشبنیان را خط قرمز خودمان میدانیم.
عظیمیراد تصریح کرد:در حوزه فناوری 250 میلیارد تومان تسهیلات اعطایی داشتیم و با تلاشها و پیگیریهای دکتر رحیمی و دکتر صفایی، حمایتهای خوبی از شرکتهای فناور و دانشبنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری سلامت مشهد و علم و فناوری خراسان داشتیم. ما تا بیش از 99 درصد از شرکتهای فناور و دانشبنیان حمایت کردهایم و کمتر از یک درصد مابقی را هم محقق خواهیم کرد.
وی تاکیدکرد: ما در نظر داریم تا که بهزودی جلسهای را با حضور دکتر افشین، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور داشته باشیم و اینکه از این مسیر هم مشمول حمایتهای لازم در کنار حمایتهای صورت گرفته از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی کشور بشویم؛ همچنین بر حمایتهای استانی هم تاکید ویژهای داریم و خوشبختانه، استاندار خراسان رضوی قول آن را داده و امیدواریم که با حمایت تمامی مسئولان کشوری، استانی و شهری شاهد رشد و توسعه روزافزون شهر و استانمان در حوزه تولیدات فناور و دانشبنیان باشیم.
ارتقای جایگاه خراسان در توسعه محصولات فناور و دانش بنیان حوزه سلامت
حمیدرضا رحیمی، رئیس پارک علم و فناوری سلامت مشهد نیز گفت: زیست بوم نوآوری یکی از موضوعات مهم در رشد و توسعه کشور بوده و معتقدیم که تولید ثروت از راه علم با حمایت مسئولان و نمایندگان مجلس میسر میگردد و در اینجا جا دارد که از حمایتهای دکتر عظیمیراد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شکرای اسلامی بابت حمایتهای صورت گرفته داریم.
وی افزود:برای پارک علم و فناوری سلامت مشهد یک نمایشگاه دائمی تنظیم کردهایم و از این طریق فعالیت شرکتهای فناور و دانشبنیان و دریافت مجوزهای آنها با کلیک ساده قابل مشاهده است.
رئیس پارک علم و فناوری سلامت مشهد تصریح کرد: در طی یک سال اخیر رشد خوبی در بحث فعالیتهای شرکتهای زیر مجموعه پارک علم و فناوری سلامت مشهد بودهایم، شرکتهایی که توانستهاند محصولاتی پرکاربرد و متناسب با نیاز جامعه تولید کردهاند.
رحیمی اضافه کرد:در جلسات برگزار شده با حضور استاندار خراسان رضوی مقرر شد بخشی از شهرک صنعتی نورالرضا(ع) به موضوع فناوری سلامت و تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی اختصاص یابد، اقدامی که نقش مهمی در بحث عدم خروج ارز از کشور و تولید بیشتر در داخل خواهد شد.
وی تاکید کرد: ما برای شناسایی بهتر زیست بوم شرکتهای نوپا و دانشبنیان برنامههای ویژهای داریم و اینکه تعداد شرکتها را در یک بازه زمانی کوتاه به شکل قابل توجهی افزایش دهیم و نه تنها خراسان رضوی، بلکه خراسان بزرگ را در بحث توسعه محصولات فناور و دانشبنیان مرتبط با حوزه سلامت ارتقا دهیم.
رئیس پارک علم و فناوری سلامت مشهد افزود: در طی یک سال اخیر حمایتهای بسیارخوبی از شرکتهای فناور و دانشبنیان ۱۵ استان کشور داشته و با وجود شرایط جنگی کشور شاهد تولیدات بسیارخوب و باکیفیت هستیم، ضمن اینکه با این حمایتها نه تنها نیازی به چک و سفته نبوده، بلکه تمامی فرآیندها به سرعت و به صورت الکترونیکی پیگیری و انجام شده است.
حمایت از شرکتها سبب رونق و توسعه در تولیدات فناور و دانشبنیان میشود
جواد صفایی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان نیز اظهار کرد: پارکهای علم و فناوری خراسان و پارک علم و فناوری سلامت مشهد همکاری بسیارخوبی در بحث توسعه اقدامات هدفمند دارد تا که در کنار هم جایگاه استان را در بحث تولیدات فناور و دانشبنیان ارتقا دهند.
وی تاکیدکرد: ما از تمامی ظرفیتها در مسیر توسعه و پیشرفت در بحث تولید محصولات فناور و دانشبنیان استفاده کردهایم و معتقدیم هرچه قدر که این شرکتها بهتر و بیشتر مورد توجه قرار بگیرند به همان نسبت تولیدات فناور و دانشبنیانمان رونق خواهد گرفت.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان افزود: در نهم اسفند ماه و همزمان با شروع جنگ تحمیلی سوم تسهیلات 30 میلیارد تومانی در اختیار شرکتهای فعال در حوزه تولیدات فناور و دانشبنیان قرار گرفت تا که فرآیند تولیدشان متوقف نشود و از صندوق نوآوری و شکوفایی کشور خواستار تخصیص تسهیلات ویژهتر در جهت حمایت بهتر از شرکتهایی که فرآیند تولید را با وجود شرایط سخت جنگی متوقف نکردند هستیم.
در این جلسه مسئولان و نمایندگان شرکتهای فناور و دانشبنیان استان خواستهها و دغدغههای خود را در خصوص برداشته شدن موانع موجود بر سر راه شرکتها، حمایت در بحث بورس، تخصیص تسهیلات کم بهره و طولانی مدت، توسعه صادرات محصولات فناور و دانشبنیان ایرانی، اعصای وامهای بلاعوض برای شرکتهای رونق یافته در حوزه صادرات، حمایت کامل در جهت تولید علم به ثروت و کمک مطلوب در جهت احیاء و بازسازی مجموعههای فناور و دانشبنیان تخریب شده در جنگهای تحمیلی دوم و سوم مطرح کردند.
همچنین اجرای روشهای مطلوب تامین منابع مالی موردنیاز، حذف چک و سفته و فرآیندهای طولانی مدت بانکی، حمایت در مسیر جهش در تولیدات فناور و دانشبنیان، نواسان نرخ ارز، تاخیر طولانی در خصوص تخصیص تحصیلات و بی ارزش آن به جهت افزایش 2.5 برابری نرخ ارز به نسبت زمان تقاضا، برگشت پول در بحث قراردادها، حمایت از تولیدکنندگان داروهای گیاهی برپایه فرآوردههای طبیعی در مسیر عرضه محصولات باکیفیت و متناسب استانداردهای جهانی، خرید نیازهای بیمارستانها از شرکتهای فناور و دانشبنیان داخل استان، ایجاد صندوق بازاریابی در جهت حمایت مطلوبتر از فعالان حوزه تولید محصولات فناور و دانشبنیان، حمایت از اکوسیستمهای فعال در حوزه سلامت و حمایت از سرورهای بومی و دانشبنیانسازی آنها از دیگر موارد مطرح شده از سوی فعالان حوزه تولیدات محصولات فناور و دانشبنیان استان بود.
در پایان این جلسه رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور از مراکز، شرکتها و مجموعههای فعال فناور و دانشبنیان فعال در حوزه سلامت که در پارک علم و فناوری سلامت مشهد مستقر هستند بازدید به عمل آورد و ضمن شنیدن دغدغههای تولیدکنندگان، قول مساعد در جهت رفع مشکلات موجود و رونق در حوزه تولید و صادرات داد.