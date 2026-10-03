باشگاه خبرنگاران جوان - امیرعلی آذرپیرا، نماینده وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد ایران، موفق شد با کسب مدال طلا، جایگاه نخست این وزن را در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ به دست آورد. آذرپیرا در دور نخست رقابت‌ها، محمد گلزار از پاکستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و در مرحله بعد با پیروزی ۱۰ بر صفر مقابل هملیف از ترکمنستان، به نیمه‌نهایی صعود کرد.

در مرحله نیمه‌نهایی، وی با پیروزی در دیدار خود راهی فینال شد و در مسابقه نهایی، مقابل شرزود پویونوف از کشور ازبکستان، با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز میدان شد و مدال طلای این رشته را برای کاروان ایران به ارمغان آورد.