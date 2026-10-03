باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه نمایشی «هست و نیست» با نگاهی متفاوت به مقوله واکنشهای اطرافیان هنگام شنیدن خبر بارداری، میکوشد اهمیت حمایتهای عاطفی و تشویقهای کلامی را در تصمیمگیریهای حیاتی یک مادر به تصویر بکشد. این برنامه بر آن است تا نشان دهد چگونه یک عبارت امیدبخش میتواند سرنوشت یک نوزاد را تغییر دهد و مانع از تصمیماتِ عجولانه و تلخ شود.
گاهی فاصله میان بودن و نبودن یک انسان، به باریکای کلمات ما گره میخورد؛ کلماتی که در لحظه شنیدن یک خبر نویدبخش از زبانمان جاری میشود. این مجموعه نمایشی با عبور از کلیشهها، مخاطب را به تأمل درباره رفتارهای اجتماعی وا میدارد و بر اهمیت دمیدن روح امید در لحظههای سرنوشتساز زندگی تأکید میکند. هدف «هست و نیست»، جایگزینی تردیدها با حمایتهای محبتآمیز است؛ چرا که کلام همدلانه، چراغ راهی برای حفاظت از حریم خانواده و تداوم یک رویش تازه است.
این اثر به تهیهکنندگی و کارگردانی «علیرضا باغشنی» و با مشارکت معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت آستان قدس رضوی تولید شده است. «هست و نیست» پنجشنبههای هر هفته، حوالی ساعت ۲۱ از شبکه دو سیما روی آنتن میرود.