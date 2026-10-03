باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی آقایی درخصوص بازگشایی مسیرهای هوایی به نجف اشرف و اعزام زائران کشورمان به عتبات عالیات از این مسیر اظهار کرد: توافقات لازم جهت بازگشایی مرز هوایی نجف انجام شده و پیش بینی می شود پروازها در ایام پیش رو شروع شود.

وی با بیان اینکه اعزام‌های زمینی به عتبات عالیات با قوت در حال انجام است، افزود: ظرفیت‌های ایجاد شده شرکت‌های مجری برای اعزام‌های زمینی تا پایان مهرماه در سامانه قرار دارد و متقاضیان می‌توانند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت ادامه داد: به محض اجرایی شدن بازگشایی مسیر هوایی نجف، اعزام‌های هوایی نیز همانند گذشته انجام خواهد شد.

آقایی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای ازسرگیری پروازهای نجف گفت: بحمدالله با پیگیری های وزارت محترم خارجه و سفارت جمهوری اسلامی در عراق توافقات اولیه برای ازسرگیری پروازهای نجف انجام شده و سازمان هواپیمایی کشوری نیز پیگیر دریافت مجوزهای اجرایی شرکت‌های هواپیمایی و اسلات‌ها (جداول پروازی) است.

وی افزود: به محض دریافت اسلات‌ها و جداول پروازی، فرایند اعزام‌های هوایی نیز در کنار اعزام‌های زمینی آغاز خواهد شد.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت در پایان گفت: متقاضیان سفر به عتبات عالیات می‌توانند با مراجعه به سامانه عتبات بسته‌های متنوع سفر به عتبات را مشاهده و نسبت به انتخاب بسته مورد نظر خود اقدام کنند.