معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از توافقات اولیه برای از سرگیری پرواز‌های نجف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی آقایی درخصوص بازگشایی مسیرهای هوایی به نجف اشرف و اعزام زائران کشورمان به عتبات عالیات از این مسیر اظهار کرد: توافقات لازم جهت بازگشایی مرز هوایی نجف انجام شده و پیش بینی می شود پروازها در ایام پیش رو شروع شود.

وی با بیان اینکه اعزام‌های زمینی به عتبات عالیات با قوت در حال انجام است، افزود: ظرفیت‌های ایجاد شده شرکت‌های مجری برای اعزام‌های زمینی تا پایان مهرماه در سامانه قرار دارد و متقاضیان می‌توانند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت ادامه داد: به محض اجرایی شدن بازگشایی مسیر هوایی نجف، اعزام‌های هوایی نیز همانند گذشته انجام خواهد شد.

آقایی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای ازسرگیری پروازهای نجف گفت: بحمدالله با پیگیری های وزارت محترم خارجه و سفارت جمهوری اسلامی در عراق توافقات اولیه برای ازسرگیری پروازهای نجف انجام شده و سازمان هواپیمایی کشوری نیز پیگیر دریافت مجوزهای اجرایی شرکت‌های هواپیمایی  و اسلات‌ها (جداول پروازی) است.

وی افزود: به محض دریافت اسلات‌ها و جداول پروازی، فرایند اعزام‌های هوایی نیز در کنار اعزام‌های زمینی آغاز خواهد شد.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت در پایان گفت: متقاضیان سفر به عتبات عالیات می‌توانند با مراجعه به سامانه عتبات بسته‌های متنوع سفر به عتبات را مشاهده و نسبت به انتخاب بسته مورد نظر خود اقدام کنند.

برچسب ها: سفر هوایی ، عتبات عالیات
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
حتی اگر از در بیرونمون کنند از پنجره میریم تو
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