یک کارشناس رسانه به کاهش محبوبیت ترامپ بین مردم آمریکا و افول او از قدرت طبق نتایج نظرسنجی‌ها اشاره کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - علیرضا چابکرو، کارشناس رسانه در گفت‌و‌گو با رادیو گفت‌و‌گو در واکنش به نظرسنجی‌ ای‌پی - نورک که از ۲۴ تا ۲۸ سپتامبر از بین ۲۱۴۰ فرد بزرگسال آمریکایی انجام شد و نتایجش حاکی از آن بود که از این تعداد فقط ۲۸ درصد از عملکرد ترامپ رضایت دارند، گفت: از آنجایی که جامعه آمریکایی جامعه آمار و عدد است و مبنایش بر اساس کمی کردن رخداد‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، این اعداد در نظرسنجی‌ها می‌آید و به نسبت به آن اعداد تصمیم‌گیری و حتی سیاست‌های تبلیغاتی اتخاذ می‌شود.

چابکرو ادامه داد: زمانی که نزدیک به انتخابات میان دوره‌ای، انتخابات کنگره، سنا و ریاست جمهوری می‌شود، موسسات آماری آمریکا فعال شده و روزانه یا هفتگی نظرسنجی‌های مختلفی را بین اقشار مختلف انجام می‌دهند. طبیعی است این موسسات سیاست‌های تبلیغاتی دو حزب بزرگ جمهوری‌خواه و دموکرات و سیاست‌های اقتصادی را مورد بازنگری قرار دهند. تمامی این نظرسنجی‌ها از دو ماه پیش تاکنون موید این موضوع است که ترامپ در یک سراشیبی جدی افول در قدرت قرار دارد.

این کارشناس رسانه با بیان اینکه در حال حاضر، محور اصلی نظرسنجی‌ها در آمریکا مسائل اقتصادی مانند بنزین، مواد غذایی، گازوئیل و... است، افزود: چون مردم آمریکا متاثر از این مشکلات در ایالات مختلف شده‌اند، نظرشان به شدت نسبت به ترامپ تغییر کرده است. به همین دلیل، ترامپ مجبور شده در چند روز اخیر به ایالات طرفدار حزب جمهوری‌خواه برود و از سناتور‌های جمهوری‌خواه درخواست کمک کند. وگرنه با استیضاح او کار به بحران‌های اجتماعی کشیده می‌شود.

برچسب ها: ترامپ ، انتخابات ، نظرسنجی ، کاهش محبوبیت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
وقتشه با اگاه کردن مردم امریکا

همین حداقل محبوبیت و ب نفرت ازش تبدیل کنیم
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