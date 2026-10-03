امیر سرتیپ اکرمی‌نیا گفت: دشمن نه‌ تنها در نابودی توان هسته‌ای، قدرت موشکی و جبهه مقاومت ناکام ماند، بلکه در دستیابی به اهداف بزرگ‌تر در براندازی نظام جمهوری اسلامی و نقض تمامیت ارضی ایران نیز شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در جمع کارکنان تیپ ۶۵ نیروهای ویژه واکنش سریع نیروی زمینی ارتش، با اشاره به جایگاه ویژه این یگان در ساختار دفاعی کشور، اظهار کرد: تیپ ۶۵ یک یگان راهبردی است و مأموریت‌های آن صرفاً در سطح تاکتیکی تعریف نمی‌شود؛ بلکه عملیات‌های این یگان  آثار و پیامدهای راهبردی در سطح ملی و بین المللی دارد.

وی افزود: برخورداری از نیروهای مؤمن، آموزش‌دیده و توانمند، تیپ ۶۵ را به یکی از ظرفیت‌های مهم ارتش و کشور تبدیل کرده است.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با اشاره به محاسبات دشمن در جنگ جاری، تصریح کرد: دشمن با خطای محاسباتی تصور می‌کرد می‌تواند در مدت چند روز توان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را از بین ببرد و اهداف خود را در کشور  محقق کند؛ اما مقاومت نیروهای مسلح و ایستادگی ملت ایران تمامی این محاسبات را برهم زد.

سخنگوی ارتش ادامه داد: اهداف دشمن محدود به موضوعات هسته‌ای، موشکی و جبهه مقاومت نبود؛ آنها اهدافی فراتر  را دنبال می‌کردند و ساقط‌کردن نظام جمهوری اسلامی و تجزیه ایران را در دستور کار داشتند، اما در تحقق هیچ‌یک از این اهداف موفق نشدند.

وی، ایمان و انگیزه نیروهای مسلح را از عوامل اساسی ایستادگی در برابر دشمن عنوان کرد و گفت: آنچه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در میدان حفظ کرد، تنها تجهیزات و امکانات نبود؛ بلکه ایمان، انگیزه، روحیه مقاومت و باور عمیق به دفاع از نظام و کشور بود.

امیر سرتیپ اکرمی نیا با بیان اینکه مردم در این میدان نیز نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند، خاطرنشان کرد: ملت ایران در کنار نیروهای مسلح ایستادند و حضور مردم در میدان‌ها و اجتماعات شبانه، علاوه بر نمایش وحدت و انسجام ملی، موجب تقویت روحیه رزمندگان و افزایش احساس تعهد و مسئولیت آنان در دفاع از کشور شد.

وی با اشاره به شرایط موجود در آمریکا اظهار داشت: رئیس‌جمهور آمریکا از یک سو تحت فشار جریان صهیونیستی برای انجام اقدامات و شرارت‌ جدید علیه ایران  قرار دارد و از سوی دیگر با مخالفت‌های مردم در داخل آمریکا نسبت به جنگ با ایران مواجه است؛ مجموعه این شرایط، فضای تصمیم‌گیری را برای دولت آمریکا پیچیده و سخت کرده است.
سخنگوی ارتش با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحولات و تهدیدات را با دقت رصد می‌کنند، گفت: ما مستمرا در حال ارتقای توان خود هستیم و برای هر وضعیتی آمادگی داریم.

منبع: ارتش

برچسب ها: ارتش ایران ، قدرت ایران
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