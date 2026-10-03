رئیس‌جمهور تصریح کرد: امروز نیاز داریم نماز را از یک عمل فردی به فرهنگ جاری در زندگی تبدیل کنیم و آثار آن را در اخلاق، عدالت، خدمت، امانت داری، امید و همدلی جامعه ببینیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی به سی و سومین اجلاس سراسری نماز، با بزرگداشت مقام شامخ رهبر شهید و تقدیر از همه دست‌اندرکاران این رویداد والای معنوی افزود: این اجلاس که با موضوع «اقامه نماز در اندیشه و عمل امام شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (رضوان‌الله علیه)» برگزار می‌شود، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی جایگاه نماز در اندیشه و سیره آن رهبر شهید است؛ سیره‌ای که در آن، نماز از یک فریضه فردی فراتر می‌رود و با خودسازی، امید، استقامت و ساختن جامعه‌ای صالح پیوند می‌خورد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جامعه‌ای که در آن نماز اقامه می‌شود، باید جامعه‌ای اخلاقی‌تر، مسئول‌تر و برخوردار از کرامت و عدالت باشد، تصریح کرد: امروز که کشور عزیز ما بیش از هر زمان به آرامش، امید، همدلی و تاب‌آوری نیاز دارد، فرهنگ نماز سرمایه‌ای بی‌بدیل برای تقویت صبر، توکل، انسجام و مسئولیت‌پذیری است و می‌تواند دل‌ها را به یکدیگر نزدیک و جامعه را در برابر دشواری‌ها استوارتر کند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

نماز، تجلی پیوند عمیق انسان با خداوند و از روشن‌ترین جلوه‌های بندگی و عبودیت الهی است که در منظومه معارف اسلامی، سرچشمه‌ای برای خودسازی، تهذیب اخلاق و اصلاح زندگی فردی و اجتماعی انسان به شمار می‌آید.

نماز، دل را به یاد خدا آرام می‌کند، ایمان را ژرف می‌سازد، اراده را استوار می‌دارد و امید را در جان انسان زنده نگه می‌دارد. از همین‌رو، آثار نماز باید در صداقت و امانت‌داری، رعایت حق‌الناس، عدالت‌خواهی و خدمت صادقانه به مردم نمایان شود. جامعه‌ای که در آن نماز اقامه می‌شود، باید جامعه‌ای اخلاقی‌تر، مسئول‌تر و برخوردار از کرامت و عدالت باشد.

امروز که کشور عزیز ما بیش از هر زمان به آرامش، امید، همدلی و تاب‌آوری نیاز دارد، فرهنگ نماز سرمایه‌ای بی‌بدیل برای تقویت صبر، توکل، انسجام و مسئولیت‌پذیری است و می‌تواند دل‌ها را به یکدیگر نزدیک و جامعه را در برابر دشواری‌ها استوارتر کند.

فرهنگ نماز از خانواده و مدرسه آغاز می‌شود و در مسجد، دانشگاه، محیط کار و همه عرصه‌های اجتماعی استمرار می‌یابد. نسل جدید بیش از آنکه نماز را از توصیه‌ها بیاموزد، آن را در رفتار و منش بزرگان خود می‌بیند. از این‌رو، خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی و اجرایی، هر یک در ترویج این فرهنگ وظیفه دارند و باید با زبان معرفت، محبت و اقناع و با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات نوین، زمینه انس بیشتر نسل جوان با نماز را فراهم کنند.

این اجلاس که با موضوع «اقامه نماز در اندیشه و عمل امام شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (رضوان‌الله علیه)» برگزار می‌شود، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی جایگاه نماز در اندیشه و سیره آن رهبر شهید است؛ سیره‌ای که در آن، نماز از یک فریضه فردی فراتر می‌رود و با خودسازی، امید، استقامت و ساختن جامعه‌ای صالح پیوند می‌خورد. بازخوانی این سیره برای نسل امروز، آنگاه ثمربخش‌تر خواهد بود که از بیان سخنان فراتر رود و نماز را در تجربه زیسته، رفتار و منش ایشان، به عنوان الگویی عملی برای زندگی فردی و اجتماعی بازشناسی کند.

رهبر شهید در پیام خود به آخرین اجلاس نماز، با تبیین جایگاه این فریضه می‌فرمایند: «نماز آنگاه که با آداب خود همچون خشوع و دل‌سپاری به معبود انجام می‌گیرد، دل را آرام و اراده را مستحکم و ایمان را ژرف و امید را زنده می‌کند و سرنوشت انسان در دنیا و آخرت وابسته به چنین دل، اراده، ایمان و امیدی است.» این نگاه، جایگاه نماز را در پیوند میان ایمان و زندگی آشکار می‌سازد؛ پیوندی که انسان را برای انجام وظایف خود، رعایت حقوق مردم و حرکت در مسیر خیر و صلاح جامعه، استوارتر و مسئولانه‌تر می‌سازد.

امروز نیاز داریم نماز را از یک عمل فردی به فرهنگی جاری در زندگی تبدیل کنیم و آثار آن را در اخلاق، عدالت، خدمت، امانت‌داری، امید و همدلی جامعه ببینیم. حقیقت اقامه نماز این است که از محراب به متن زندگی راه یابد و انسان و جامعه را به سوی صلاح و تعالی رهنمون شود.

با بزرگداشت مقام شامخ رهبر شهید و تقدیر از همه دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد والای معنوی، امیدوارم با الهام از اندیشه و سیره ایشان و با همراهی خانواده‌ها، نهادهای تربیتی و فرهنگی و عموم مردم، شاهد گسترش فرهنگ نماز و آثار سازنده آن در زندگی فردی و اجتماعی مردم عزیز ایران باشیم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران»

برچسب ها: فرهنگ نماز ، اجلاس نماز ، نماز
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