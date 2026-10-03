باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام مرکز ملی فضای مجازی، صد و هشتادمین کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور به ریاست سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول برگزار و وضعیت اجرای اسناد الزامات سامانه‌های الکترونیکی آموزش و پرورش و شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) و برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این جلسه و در پی بررسی دوره ای مصوبات و اسناد شورای عالی فضای مجازی، دبیرخانه کمیسیون گزارشی از ارزیابی اجرای مصوبه «الزامات سامانه‌های الکترونیکی آموزش و پرورش و شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد)» توسط دستگاه های مسئول را ارائه کرد و نمایندگان دستگاه ها نیز در این خصوص ارایه گزارش کردند.

براساس گزارش دبیرخانه کمیسیون، حدود ۱۳ میلیون دانش‌آموز و بیش از ۸۰۰ هزار معلم در شبکه شاد حضور فعال دارند که با توجه به اهمیت آموزش مجازی در کشور، این سامانه پس از ارزیابی کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی همچنان نیازمند تقویت و ارتقای زیرساخت‌های خود است.

طبق ارزیابی صورت گرفته، دو چالش اصلی سامانه شاد شامل "تقویت زیرساخت‌ها" به منظور بهره‌مندی دانش‌آموزان از مزایای این سامانه با بالاترین سطح کیفیت و کمترین اختلال و همچنین "تعیین تکلیف هویت حقوقی" اعلام شد و در گزارش دبیرخانه کمیسیون، تصریح شد که اگر این تعیین تکلیف هویت صورت گیرد، گروه‌های مختلف اعم از بخش خصوصی، می‌توانند از ظرفیت شاد جهت ارائه خدمات استفاده کرده و کاربران نیز از آن خدمات بهره‌مند خواهند شد.

در ادامه جلسه کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور، «سند برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی» نیز پس از گذشت یک سال از تصویب و ابلاغ، مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه‌های فعال و کم‌کار در اجرای این سند اعلام شدند.

براساس این سند، هر دستگاه موظف بوده است ظرف مدت یک سال ۲۰ درصد از وظایف و مأموریت‌های تعیین‌شده خود را محقق کند؛ این در حالی است که میانگین تحقق اجرای اقدامات سند ۷ درصد گزارش شده است.

بر اساس ارزیابی انجام‌شده، عملکرد دستگاه‌ها در سال نخست اجرای سند در حوزه اقدامات ترویجی و سازوکار اجرایی، غیرقابل قبول و در حوزه‌های آموزشی و زیرساختی و مقرراتی، نسبتاً قابل قبول ارزیابی شده است.

در میان دستگاه‌های مسئول در سند برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی، فرماندهی کل انتظامی کشور، سازمان اداری و استخدامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما عملکرد مناسبی داشته‌اند.

منبع: مرکز ملی فضای مجازی