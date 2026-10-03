باشگاه خبرنگاران جوان - صندوق ملی مسکن با هدف تامین منابع مالی و کمک به تحقق اهداف و سیاست‌های دولت در بخش مسکن، با تغییر رویکرد در دوره جدید مجموعه اقداماتی را به انجام رساند.

پرداخت تسهیلات تکمیل واحد‌های مسکونی، حمایت مالی از آسیب دیدگان جنگ تحمیلی سوم، تامین اعتبارات تاسیسات زیربنایی پروژه‌های مسکن، تامین اعتبارات خدمات روبنایی پروژه‌های مسکن بخشی از این فعالیت‌هاست. همچنین، خرید و اختصاص میلگرد به پروژه‌های نهضت ملی مسکن، تامین آسانسور مسکن‌های مهر از منابع صندوق ملی مسکن از دیگر فعالیت‌های این صندوق است که منجر به تحقق برنامه‌های مسکن در دولت چهاردهم شده است.

تامین ۴/۶ همت تسهیلات تکمیل واحد‌های مسکونی

در بخش کمک به تسریع طرح‌های حمایتی مسکن، مطابق ماده ۲ اساسنامه صندوق و هجدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن، صندوق ملی مسکن در ۲۰ استان کشور، شامل زنجان، مازندران، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، خراسان‌شمالی، همدان، سیستان و بلوچستان، مرکزی، قزوین، اصفهان، خراسان‌جنوبی، فارس، ایلام، اردبیل، آذربایجان شرقی، یزد، لرستان، گیلان، کردستان، تهران، جنوب سیستان و بلوچستان، سمنان، جنوب کرمان و همچنین به ستاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مجموع ۳/۶ همت تسهیلات به مجریان پروژه‌های مسکن حمایتی برای تسریع در اجرا طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پرداخت کرده است.

با تغییر رویکرد صندوق ملی مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۵، این صندوق، تسهیلات قرض‌الحسنه را مستقیم به ذی‌نفعان نهایی پرداخت کرد. در این زمینه نیز در مجموع در سال جاری حدود یک همت در ۱۱ شهر شامل کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، شرق سمنان (شاهرود)، مرکزی، بوشهر، همدان، هرمزگان، شهر جدید فولادشهر در استان اصفهان، شهر جدید تیس در استان سیستان و بلوچستان، شهرجدید بهارستان در استان تهران، پرداخت شده است.

تامین و پرداخت ۱/۳ همت به واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی

بر اساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی، صندوق ملی مسکن در سوم فروردین ماه سال ۱۴۰۵ با هدف جبران خسارت‌های وارده به واحد‌های مسکونی در جریان جنگ تحمیلی سوم ۱/۳ همت از منابع مالی را برای بازسازی، تعمیرات و اسکان موقت خانوار‌های آسیب دیده از جنگ تخصیص داد.

از مجموع این منابع به میزان یک همت به عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن موقت در اختیار بانک مسکن قرار گرفت تا برای اسکان موقت خانوار‌های آسیب‌دیده پرداخت شود. همچنین ۳۰۰ میلیاردتومان تسهیلات تعمیرات به صورت علی الحساب در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفت تا برای واحد‌های آسیب دیده از جنگ هزینه شود.

در این بخش تا ابتدای شهریورماه، در مجموع ۳ هزار و ۲۹۳ خانوار از تسهیلات ودیعه مسکن موقت استفاده کردند.

تخصیص بیش از ۳۶ همت منابع مالی برای تکمیل واحد‌ها و تامین خدمات پشتیبان مسکن در دولت چهاردهم

اختصاص ۲۴ همت به زیرساخت‌های مسکن حمایتی

تامین بخش از هزینه‌های تاسیسات و خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن (یک سوم هزینه‌ها) از جمله آب، برق و فاضلاب بر اساس ماده ۶ اساسنامه صندوق ملی مسکن از سال ۱۴۰۱ آغاز شد. در این بخش، صندوق ملی مسکن تا ابتدای شهریورماه سال ۱۴۰۵حدود ۲۴ همت برای تامین و توسعه زیرساخت‌های پروژه‌های مسکن در استان‌های مختلف کشور تخصیص داده است.

تخصیص بیش از ۳۶ همت منابع مالی برای تکمیل واحد‌ها و تامین خدمات پشتیبان مسکن در دولت چهاردهم

تخصیص بیش از ۶/۲ همت به خدمات روبنایی پروژه‌های مسکن

تامین بخشی از هزینه‌های خدمات و تاسیسات روبنایی و کاربری‌های غیرانتفاعی پروژه‌های مسکن بخشی از ماموریت‌های صندوق ملی مسکن بر اساس ماده ۶ صندوق است.

اجرای پروژه‌های روبنایی شامل محوطه‌سازی، ساخت مدرسه، مسجد، کلانتری، درمانگاه، دیوار حائل، تکمیل مسکن مهر، کانال آب‌های سطحی و زهکشی و ... است.

در این بخش، صندوق ملی مسکن، از طریق ادارات کل راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، اجرای پروژه‌های روبنایی، محوطه‌سازی و تکمیل واحد‌های مسکن مهر را در برنامه قرار داد. در این بخش نیز تا ابتدای شهریور ماه امسال، بیش از ۶/۲ همت اعتبار توسط صندوق ملی مسکن در حوزه تاسیسات و خدمات روبنایی پروژه‌های مسکن در سراسر کشور تخصیص یافت.

تخصیص بیش از ۳۶ همت منابع مالی برای تکمیل واحد‌ها و تامین خدمات پشتیبان مسکن در دولت چهاردهم

تخصیص ۹۰ هزار تن میلگرد به واحد‌های مسکن حمایتی

بر اساس ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن، ۲ همت از منابع صندوق برای تامین و خرید اقلام پرمصرف موردنیاز پروژه‌های مسکن حمایتی تخصیص یافت. در این چارچوب حدود ۹۰ هزار تن میلگرد استاندارد برای تامین مصالح موردنیاز پروژه‌های مسکن حمایتی خریداری شد و تخصیص یافت. این تخصیص‌ها با هدف کاهش قیمت تمام شده واحد‌های مسکونی به پروژه‌ها اختصاص یافت.