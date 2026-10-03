محمود خسروی وفا با ارسال نامه‌ای خدمت رهبر معظم انقلاب، گزارشی از افتخار آفرینی ورزشکاران کاروان فرشتگان میناب اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا خدمت ایشان ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود خسروی وفا با ارسال نامه‌ای خدمت رهبر معظم انقلاب، گزارشی از افتخار آفرینی ورزشکاران کاروان فرشتگان میناب اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا خدمت ایشان ارائه داد.

متن نامه رئیس کمیته ملی المپیک به رهبر معظم انقلاب به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم


گزارش حضور کاروان «فرشتگان میناب» در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی–ناگویا ، محضر مبارک حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران (مدّظله‌العالی)

سلام علیکم.

با دلی لبریز از عشق و سربلندی، حسب وظیفه بر خود واجب دانستم تا گزارش حضور کاروان ورزشی ایران را در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی به پیشگاه رهبر عزیز و مقتدر انقلاب تقدیم کنم.

نام کاروان ما در این دوره «فرشتگان میناب» بود (شهدای مدرسه شجره طیبه میناب). این فرشتگان کوچک، فرزندان قائد شهید بودند و یاد و نامشان بر دل همه ما سنگینی می‌کرد. هر ورزشکار ما با این نام بر تن، پا به میدان گذاشت و گویی بار امانتی را بر دوش داشت.

می‌خواستند با هر مدال، لبخندی بر لب خانواده‌های داغدار بنشانند و نتیجه‌ای بگیرند که حتی از دوره‌هایی که کشور درگیر جنگ نبود بهتر باشد.

عزیزانی که نزدیک به یک سال در خیابان‌ها و میادین، شانه‌به‌شانه مردم ایستاده بودند، در سخت‌ترین روز‌های تهاجم وحشیانه رژیم‌های آمریکا و اسرائیل نیز دست از کار نکشیدند. علی‌رغم جنگ و علی‌رغم تهدیدها، این سربازان و جان‌فدایان ایران تمرین‌هایشان را در هر شرایطی ادامه دادند و اردوهایشان را برگزار کردند، تا امروز بتوانند این افتخارات را برای ملت ایران رقم بزنند.

بانوان کاروان با حجاب اسلامی؛ وقار و متانت و در اوج اقتدار، مدال‌های ارزشمندی را به نام ایران ثبت کردند و نشان دادند که زن ایرانی در میدان ورزش نیز الگوی عزت و استقامت است.

کاروان ما نسبت به دوره پیشین تعداد مدال‌های طلای بیشتری کسب کرد و جایگاهی رفیع‌تر بدست آورد.

 از نظر تعداد و جمعیت ورزشکاران، کاروان ایران چهاردهمین کاروان در بین ۴۵ کشور شرکت کننده در بازی‌ها بود، اما در جدول نتایج در میان شش کشور برتر آسیا ایستاد؛ یعنی با جمعیتی کوچک‌تر، جایگاهی بزرگ‌تر را از آنِ ایران کرد. این جایگاه نشان می‌دهد که هر یک از این عزیزان بیش از سهم خود در میدان جانفشانی کرده‌اند.

هر کدام از این مدال‌ها را ورزشکاران ما با اشک شوق و با یاد شهدا بر گردن آویختند، و من این مدال‌ها را هدیه‌ای ناچیز به پیشگاه ملت بزرگ ایران و خانواده‌های معزز شهدا می‌دانم.

سربازان ایران، یعنی ورزشکاران کاروان «فرشتگان میناب»، اعلام می‌کنند که از این پس نیز در هر میدانی، چه کف خیابان، چه جبهه‌های جنگ و چه میادین ورزشی، آماده‌اند در کنار مردم باشند و برای عزت و سربلندی ایران عزیز جان‌فشانی کنند. ما سربازان و جان‌فدایان ایرانیم.

این افتخار را به رهبر معظم انقلاب، به خانواده‌های شهدا، به ملت بزرگ و شریف ایران و به همه ورزشکاران و مربیان و پشتیبانان کاروان بویژه دولت خدوم و مردمی تبریک می‌گویم.
 با دعای شما و حمایت مردم، ورزشکاران ایران اسلامی همچنان در همه میدان‌ها سرافراز خواهند بود.

محمود خسروی‌وفا
رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
۱۱ مهر ۱۴۰۵

برچسب ها: مقام معظم رهبری ، ناگویا
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