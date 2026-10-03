باشگاه خبرنگاران جوان - سید یاسر رایگانی روز شنبه در حاشیه آیین معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی گفت: متخلفان حوزه آرد و نان به بیش از ۱۸۲ هزار میلیارد ریال جریمه شده‌اند که بخشی از این جریمه‌ها وصول و بخشی دیگر در دست وصول است.

وی گفت: با توجه به شکایت‌های مردمی درباره افزایش خودسرانه قیمت و کاهش کیفیت نان در برخی واحدهای نانوایی، به‌ویژه در تهران، سازمان تعزیرات حکومتی با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و پشتیبانی، طرح ویژه‌ای را برای ساماندهی بازار نان آغاز کرده است.

رایگانی با اشاره به گزارش‌های متعدد مردمی درباره تخلفات نانوایی‌ها از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و عرضه خارج از نرخ مصوب گفت: موارد متعددی از تخلف مشاهده شده و برخی نانوایی‌ها با وجود دریافت آرد یارانه‌ای، قیمت مصوب را رعایت نمی‌کنند؛ از مردم می‌خواهیم تخلفات را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش دهند تا بازرسی‌ها تسریع شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در قالب این طرح، گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و بازرسان وزارت صمت به‌صورت مستمر از واحدهای نانوایی بازدید می‌کنند و با هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی، نصب نکردن نرخ‌نامه و تخلفات بهداشتی برخورد قاطع و فوری خواهد شد.

رایگانی افزود: اتحادیه‌های نانوایان موظف‌اند ظرف یک ماه نظارت کامل بر واحدهای تحت پوشش خود اعمال کنند و در صورت قصور، با برخورد قضایی مواجه خواهند شد.

وی درباره اولویت‌های سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اولویت رسیدگی با پرونده‌های بزرگ‌تر و کلان‌تر و کالاهایی است که می‌تواند سرمنشا کشف فساد در سطوح پایین‌تر شود؛ بنابراین بیشترین تمرکز نظارتی سازمان بر تولید و توزیع در سطح کلان کشوری است و در استان‌هایی که تولید از روند بهتری برخوردار است، حجم نظارت بر تولید افزایش یافته تا نوسانات بازار از سرمنشا مدیریت شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به ۳۰۰ هزار پرونده در شعب این سازمان در سالجاری خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۰ درصدی در تعداد و فراوانی پرونده‌ها در سراسر کشور داشته است.

به گفته وی، علت این رشد، نظارت مستمرتر، ساماندهی تیم‌های نظارتی و مدیریت توقعات بازار برای برخورد با سرمنشا تخلفات بوده است.

منبع: ایرنا