باشگاه خبرنگاران جوان - حسین دهقان با اشاره به تغییر مفهوم توسعه در سال‌های پس از انقلاب اظهار کرد: زمانی وقتی از توسعه صحبت می‌کردیم، منظورمان این بود که مردم آب آشامیدنی، بهداشت، مدرسه، راه و امکانات اولیه زندگی داشته باشند، اما امروز شرایط در بسیاری از این مناطق تغییر کرده است.

وی افزود: امروز آمار‌ها نشان می‌دهد بیش از ۹۸ درصد روستا‌های دارای جمعیت از عناصر و زیرساخت‌های اصلی برخوردارند؛ بنابراین اگر توسعه را صرفاً به معنای ایجاد این زیرساخت‌ها تعریف کنیم، باید بگوییم بخش قابل توجهی از این مناطق دیگر در وضعیت گذشته قرار ندارند.

دهقان تصریح کرد: مسئله امروز این است که باید ببینیم آیا مردم این مناطق ناتوان هستند یا از ظرفیت‌های لازم برخوردارند و آیا منابعی وجود دارد که بتوان آن را در اختیار مردم قرار داد تا بتوانند از آن استفاده کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در مناطق روستایی گفت: در بسیاری از این مناطق ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد که اگر درست مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند به بهبود شرایط زندگی مردم کمک کند.

رئیس بنیاد مستضعفان افزود: برای نمونه، در زمینه بوم‌گردی ظرفیت‌های بسیار خوبی وجود دارد و می‌توان با استفاده درست از این ظرفیت‌ها، زمینه فعالیت اقتصادی و ایجاد درآمد برای مردم محلی را فراهم کرد، اما این موضوع نیازمند آن است که خود مردم نیز در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای کار حضور داشته باشند.

دهقان: ظرفیت مردم می‌تواند بخشی از مسائل کشور را حل کند

حسین دهقان با اشاره به نقش مشارکت مردم در برنامه‌ها و اقدامات اظهار کرد: مردم باید در تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌ها نقش داشته باشند، زیرا این مشارکت با خود عزت نفس و اعتماد به نفس به همراه دارد.

وی تأکید کرد: وقتی مردم خودشان در حل مسائل منطقه‌شان مشارکت می‌کنند، ظرفیت‌هایی در آنها فعال می‌شود که صرفاً با اجرای یک پروژه از بیرون نمی‌توان به آن دست پیدا کرد.

دهقان با اشاره به تجربه دفاع مقدس گفت: در آن دوران مردم به میدان آمدند و بسیاری از امور را خودشان سامان دادند. سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف شکل گرفتند و مردم بدون اینکه منتظر ایجاد ساختار‌های رسمی، مجوز و دستور باشند، برای حل مسائل کشور وارد عمل شدند.

رئیس بنیاد مستضعفان همچنین فعالیت خیرین را نمونه‌ای از مشارکت مردمی دانست و گفت: آنها خودشان مسئله‌ای را در جامعه تشخیص داده‌اند، به دنبال راه‌حل آن رفته‌اند و برای حل آن اقدام کرده‌اند.

وی افزود: زمانی که میان مردم و کسانی که برای حل مسئله اقدام می‌کنند، یک ارتباط و پیوند دوجانبه شکل می‌گیرد، محصول آن می‌تواند بسیار ارزشمند باشد.

پایداری بیش از ۹۰ درصد مشاغل ایجادشده در طرح‌های توانمندسازی بنیاد

حسین دهقان اظهار کرد: ما در بنیاد مستضعفان تلاش کرده‌ایم نگاه خود را نسبت به فعالیت‌های اجتماعی تغییر دهیم و به جای کمک‌های موردی و انفرادی، به دنبال توانمندسازی در ابعاد مختلف باشیم.

وی افزود: در حوزه اشتغال تلاش کرده‌ایم به جای اینکه صرفاً یک مبلغ را در اختیار فرد قرار دهیم، ابتدا قابلیت‌سنجی انجام دهیم، بازار و ظرفیت را بررسی کنیم، آموزش بدهیم، تجهیزات مورد نیاز را فراهم کنیم و در ادامه نیز مراقبت کنیم که کسب‌وکار شکل‌گرفته بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: دلیل پایداری این مشاغل آن است که پیش از ایجاد آنها قابلیت‌سنجی کرده‌ایم، آموزش داده‌ایم، تجهیزات در اختیار افراد قرار داده‌ایم و تلاش کرده‌ایم کسب‌وکار ایجادشده در شبکه عمومی و زنجیره‌های اقتصادی جای بگیرد.

دهقان ادامه داد: میانگین درآمد سرانه افرادی که در این طرح‌ها وارد شده‌اند، در گذشته حدود ۱۵ میلیون تومان بود و امروز این رقم به بیش از ۲۵ میلیون تومان رسیده است.

وی تأکید کرد: تلاش کردیم زمینه‌ای ایجاد کنیم که فرد بتواند تصمیم بگیرد، مسئولیت تصمیم خود را بپذیرد و در نهایت از نتیجه کار خود استفاده کند.

حسین دهقان با انتقاد از برخی شیوه‌های تبلیغاتی در ارائه خدمات اجتماعی اظهار کرد: در گذشته گاهی خدمات اجتماعی به شکلی ارائه می‌شد که بیش از آنکه کرامت فرد دریافت‌کننده خدمت حفظ شود، خود خدمت‌دهنده دیده می‌شد.

وی افزود: فرض کنید قرار است به یک خانواده جهیزیه داده شود. اینکه چند خودرو راه بیندازیم، دوربین تلویزیون را همراه کنیم و از چند روز قبل اعلام کنیم که قرار است به فلان خانواده جهیزیه بدهیم و بعد در مقابل در خانه آن خانواده حاضر شویم، با حفظ کرامت مردم سازگار نیست.

دهقان گفت: وقتی یک دختر جوان قرار است وارد زندگی مشترک شود، نباید دریافت چند قلم کالا تبدیل به موضوعی شود که همه محله و اطرافیان از آن مطلع شوند و فرد احساس کند به واسطه دریافت کمک، شأن و عزت نفس او نادیده گرفته شده است.

رئیس بنیاد مستضعفان افزود: در یکی از نمونه‌ها، فرد خودش کالا و اندازه و رنگ مورد نیازش را انتخاب کرده بود و ما کالا را تهیه و بدون اینکه اطرافیان او مطلع شوند، به در خانه‌اش تحویل دادیم. این یعنی حفظ عزت نفس و کرامت انسان‌ها است.

حسین دهقان اظهار کرد: در حوزه آموزش نیز رویکرد ما تغییر کرده است و موضوع صرفاً این نیست که لوازم‌التحریر در اختیار دانش‌آموز قرار دهیم. باید ببینیم چگونه می‌توانیم از فناوری‌های جدید، هوش مصنوعی و آموزش فردی‌سازی‌شده برای ایجاد عدالت آموزشی استفاده کنیم.

وی افزود: یکی از برنامه‌های ما این است که دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار و کسانی را که از تحصیل بازمانده‌اند، شناسایی کنیم و برای بازگرداندن آنها به چرخه آموزش اقدام کنیم.

دهقان گفت: هدف این است که دانش‌آموز متناسب با نیاز و شرایط خودش آموزش ببیند و فناوری بتواند بخشی از فاصله‌ای را که میان دانش‌آموزان مناطق مختلف وجود دارد، کاهش دهد.

رئیس بنیاد مستضعفان همچنین با اشاره به دانش‌آموزان مستعد مناطق کم‌برخوردار گفت: استعداد‌هایی در این مناطق وجود دارد که اگر فرصت مناسب در اختیار آنها قرار گیرد، می‌توانند مسیر تحصیلی و علمی بسیار خوبی را طی کنند.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری ما این است که حمایت از دانش‌آموزان مستعد را ادامه دهیم و در کنار حمایت تحصیلی، زمینه‌ای ایجاد کنیم که این افراد در آینده بتوانند بخشی از توان خود را برای منطقه و جامعه‌ای که از آن آمده‌اند به کار بگیرند.

حمایت بنیاد مستضعفان از دانشجویان مناطق کم‌برخوردار از امسال گسترش می‌یابد

حسین دهقان اظهار کرد: از امسال تلاش می‌کنیم دانشجویانی را که از مناطق محروم وارد دانشگاه می‌شوند نیز تحت پوشش خدمات حمایتی قرار دهیم.

وی افزود: ممکن است دانشجویی از زابل یا یک منطقه محروم وارد تهران شود که نه تهران را می‌شناسد، نه شبکه ارتباطی دارد و نه الزاماً کسی را در این شهر می‌شناسد که بتواند در شرایط سخت به او کمک کند.

دهقان ادامه داد: اگر این فرد را فقط برای ورود به دانشگاه حمایت کنیم، اما در ادامه رهایش کنیم، ممکن است در مسیر تحصیل دچار مشکل شود.

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: بنابراین باید حمایت را به گونه‌ای طراحی کنیم که این دانشجویان در مسیر تحصیل و زندگی اجتماعی نیز بتوانند از ظرفیت‌های لازم برخوردار شوند.

هم‌افزایی دستگاه‌ها می‌تواند خدمات به مناطق کم‌برخوردار را هدفمندتر کند

حسین دهقان اظهار کرد: دستگاه‌های مختلف هر کدام بخشی از مسائل را دنبال می‌کنند؛ آموزش و پرورش، بهزیستی، کمیته امداد و سایر نهاد‌ها هر کدام اطلاعات و مسئولیت‌هایی دارند.

وی افزود: اگر این اطلاعات و اقدامات به شکل منسجم در کنار یکدیگر قرار گیرد، می‌توانیم هم‌افزایی کرده و خدمات را هدفمندتر ارائه دهیم.

رئیس بنیاد مستضعفان تأکید کرد: همه اقداماتی که دولت و نهاد‌های عمومی برای مردم انجام می‌دهند باید در نهایت به تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود.

دهقان گفت: در عین حال، حمایت نباید به معنای سلب مسئولیت از فرد باشد. ما باید کمک کنیم فرد تصمیم خودش را بگیرد، مسئولیت تصمیم خود را بپذیرد و پیامد‌های آن را نیز قبول کند.

تمرکز بنیاد مستضعفان بر پیشگیری و تشخیص زودهنگام مشکلات سلامت

حسین دهقان با اشاره به اقدامات بنیاد در حوزه سلامت اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم به جای اقدامات پراکنده، تمرکز کنیم بر پیشگیری، آموزش و درمان در برخی از حوزه‌های بسیار پراهمیت و گران‌قیمت نظیر دهان و دندان و چشم.

وی افزود: اگر مشکلاتی در کودکان در سنین پایین شناسایی شود، ممکن است بسیاری از آنها قابل درمان یا کنترل باشد. برای مثال مشکلات بینایی، شنوایی یا برخی مسائل جسمی اگر در سن مناسب تشخیص داده شود، می‌توان از شدت یافتن آنها جلوگیری کرد.

رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: در حوزه بانوان باردار نیز تلاش کرده‌ایم آموزش و مراقبت‌های لازم از دوران پیش از زایمان تا پس از آن مورد توجه قرار گیرد.