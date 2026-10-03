انتقال فناوری در نوسازی ناوگان معدنی کشور کلید خورد

رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در سفر به بلاروس و دیدار با مدیران ارشد شرکت بِلاز، با تشریح سیاست‌های صنعتی کشور در حوزه معدن، تأکید کرد : واردات دامپتراک به‌صورت خودروی کامل (CBU) در برنامه آتی وزارت صنعت، معدن و تجارت جایی ندارد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان- فرشاد مقیمی در این دیدار که در راستای توافق های دو کشور ایران و بلاروس برای توسعه همکاری‌های صنعتی و با هدف راهبری تأمین و ساخت دامپتراک انجام شد، تصریح کرد: با توجه به رشد استخراج مواد معدنی در کشور و نیاز مبرم به نوسازی ناوگان فرسوده، بازار ایران برای سازندگان جهانی دامپتراک بسیار جذاب است؛ با این حال، رویکرد حاکمیت صنعتی کشور، گذار از واردات به سمت «بومی‌سازی» است.

وی با اشاره به تغییر رویکرد در خرید تجهیزات و ماشین‌آلات، افزود: حضور سازندگان بین‌المللی در بازار ایران مشروط به سرمایه‌گذاری مستقیم، انتقال دانش فنی و توسعه عمق ساخت داخل است و ایجاد ظرفیت تولید در کشور باید در اولویت نخست شرکت‌های طرف قرارداد قرار گیرد.

رئیس ایدرو در ادامه با تشریح اهمیت تامین مالی برای خرید دامپترک اظهار داشت : سازندگان باید تأمین مالی بخشی از پروژه را در دستور کار خود قرار دهند. بر اساس این مدل، ۳۰ درصد از مبلغ هر دامپتراک به‌صورت نقدی توسط مشتری پرداخت می‌شود، ۲۰ درصد در زمان تحویل قرارداد و ۵۰ درصد باقی‌مانده از طریق سازوکارهای تأمین مالی (فاینانس) و به ‌صورت اقساطی تسویه خواهد شد.

مقیمی با اعلام خبر برگزاری مناقصه بین‌المللی برای اجرای این طرح، گفت: تاکنون چهار شرکت از نظر فنی واجد شرایط انتقال تکنولوژی شناخته شده‌اند که نام شرکت «بِلاز» نیز در میان آن‌ها قرار دارد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت رقابت‌پذیری در قیمت و کیفیت، خاطرنشان کرد: حضور موفق در بازارهای صادراتی و منطقه‌ای نیازمند استراتژی روشن و نگاه بلندمدت است؛ از این رو نمی‌توان انتظار داشت با صرفِ ورود به یک بازار، بلافاصله به نتیجه مطلوب دست یافت. 

رئیس هیأت عامل ایدرو در پایان با اشاره به کاهش یا صفر شدن تعرفه‌ها در برخی حوزه‌ها، آن را فرصتی مناسب برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دانست و گفت: اگرچه بروز چالش در مسیرهای توسعه‌ای طبیعی است، اما با همکاری‌های مستمر و جدی، این مسیر قابل پیمایش است.

برچسب ها: معدن ، نوسازی معادن
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