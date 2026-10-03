باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد در خطبه سیاسی خود با اشاره به تأکید مسوولان عراقی بر خروج کامل نیروهای آمریکایی و خارجی از این کشور، ابراز امیدواری کرد این اظهارات صحت داشته باشد.

وی با این حال گفت که تجربه‌های گذشته باعث شده است مردم عراق نسبت به وعده‌های آمریکا اطمینان کامل نداشته باشند.

امام جمعه بغداد با طرح این پرسش که علت واقعی خروج نیروهای آمریکایی از عراق چه بوده است، نسبت دادن این خروج تنها به مذاکرات یا درخواست دولت عراق را رد کرد و گفت: آمریکا تا آخرین لحظات خواهان حفظ نیروهای خود در عراق، به‌ویژه در شمال این کشور، بود.

آیت‌الله موسوی تصریح کرد: این مقاومت اسلامی در عراق بود که آمریکا را به خروج وادار کرد و با هدف قرار دادن پایگاه‌ها و محل استقرار نیروهای آمریکایی، زمینه خروج آنها را فراهم کرد؛ اگر مقاومت نبود، نیروهای آمریکایی عراق را ترک نمی‌کردند.

وی همچنین درباره تضعیف مقاومت یا کم‌اهمیت جلوه دادن سلاح آن هشدار داد و گفت که چنین اقدامی عراق را در برابر آمریکا آسیب‌پذیر خواهد کرد و ممکن است زمینه بازگشت دوباره نیروهای آمریکایی به این کشور را فراهم کند.

امام جمعه بغداد در همین زمینه، تلاش برخی مسوولان برای نسبت دادن خروج نیروهای آمریکایی به عملکرد دولت‌های عراق را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد: این مردم عراق بودند که با صبر، فداکاری و مقاومت خود این دستاورد را رقم زدند.

وی خروج نیروهای آمریکایی را شکست پروژه آمریکا در عراق و منطقه دانست.

آیت‌الله موسوی در ادامه با اشاره به تحولات عراق و مواضع برخی کشورهای عربی و منطقه‌ای تصریح کرد که برخی از این کشورها به حمایت آمریکا متکی بوده‌اند، اما تحولات منطقه نشان داده است که توان آمریکا برای تأمین امنیت و حمایت از متحدانش محدود است و این کشور قادر به حفاظت از همه متحدان خود نیست.

امام جمعه بغداد درباره مفهوم حاکمیت نیز تأکید کرد: حاکمیت به این معنا است که دولت عراق در تصمیم‌گیری‌های خود مستقل باشد و در برابر اراده هیچ کشور خارجی، اعم از آمریکا، عربستان، ترکیه، اردن یا ایران، تسلیم نشود.

وی همچنین اظهار داشت که حاکمیت به معنای احترام به اراده مردم و پاسخگویی به مطالبات آنها است.

آیت‌الله موسوی با انتقاد از ضعف موضع عراق در قبال برخی کشورهای همسایه، به موضوع خور عبدالله و روابط عراق و کویت اشاره کرد و گفت دولت قدرتمند، دولتی است که از حقوق و کرامت عراق دفاع کند و اجازه ندهد اراده‌های خارجی بر این کشور تحمیل شود.

وی همچنین وابستگی عراق به برخی کشورهای منطقه به جای تقویت توانمندی‌های داخلی را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که قدرت عراق باید بر مردم، مقاومت، توانمندی‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی این کشور استوار باشد.

امام جمعه بغداد در بخش دیگری از سخنان خود از نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مسائل منطقه، به‌ویژه مساله غزه، تمجید کرد.

وی همچنین ادعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه این حمایت تنها با انگیزه منافع ایران صورت گرفته است را به شدت رد کرد.

وی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مسائل امت اسلامی هزینه‌ها و فشارهای زیادی را متحمل شده است.

آیت‌الله سید یاسین الموسوی در پایان بر ضرورت برخورداری عراق از تصمیم مستقل و عناصر قدرت لازم برای حفظ حاکمیت و کرامت این کشور تأکید کرد و گفت: حاکمیت تنها یک شعار نیست، بلکه موضعی سیاسی و عملی برای حفظ منافع مردم عراق است.

منبع: ایرنا