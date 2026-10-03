باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی حاجی موسایی ملی پوش تکواندوکار کشورمان پس از کسب مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ گفت: البته بابت نتیجه‌ای که در فینال رقم خورد، از مردم عزیزم عذرخواهی می‌کنم. تمام تلاشم را کردم، اما در لحظات پایانی ضربه‌ای زدم که داور آن را نشمرد و در نهایت قسمت من نبود که مدال طلا را کسب کنم. واقعاً نمی‌دانم چه بگویم و حتی نمی‌توانم به نتیجه‌ای که رقم خورد نگاه کنم.

او ادامه داد: امیدوارم در رویداد و مسابقه بعدی تمام تلاشم را انجام دهم و بهترین نتیجه را کسب کنم تا بتوانم حتی برای لحظه‌ای لبخند روی لب مردم عزیز کشورم بیاورم.

حاجی موسایی درباره سخت‌ترین حریف خود در این مسابقات گفت: همه حریفان سخت بودند. از همان مبارزه اول، تکواندوکار چینی حریف بسیار خوبی بود، اما حریفم در فینال سابقه حضور در المپیک را داشت و کوله‌باری از مدال در کارنامه‌اش بود. او زمانی یکی از الگو‌های من بود و احساس می‌کنم سخت‌ترین حریفم در این مسابقات، همان حریف فینال بود.