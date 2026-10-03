باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان از یک داروی تزریقی آزمایشی برای کاهش وزن رونمایی کرده‌اند که به از بین بردن چربی زیرپوستی (چربی ذخیره‌شده در زیر پوست) کمک می‌کند و هم‌زمان باعث کاهش چربی احشایی می‌شود؛ چربی احشایی همان چربی اطراف اندام‌های داخلی است که با افزایش خطر بیماری‌های قلبی و دیابت ارتباط دارد.

این دارو که با نام CBL-۵۱۴ شناخته می‌شود، عملکردی متفاوت از دارو‌های رایج کاهش وزن مانند «وگووی» (Wegovy) و «مونجارو» (Mounjaro) دارد؛ این دارو به جای اینکه عمدتاً اشتها را سرکوب کند یا احساس سیری ایجاد نماید، مستقیماً سلول‌های چربی را هدف قرار داده و موجب تخریب آنها می‌شود.

در یک کارآزمایی بالینی فاز دوم، حدود ۷۰ درصد از شرکت‌کنندگانی که تحت درمان با این دارو قرار گرفتند، در طول دوره درمان شاهد کاهش قابل‌توجهی در چربی زیرپوستی بودند. همچنین تصاویر‌ام‌آر‌آی (MRI) نشان‌دهنده کاهش چربی احشایی در افرادی بود که دارو را دریافت کرده بودند.

این مطالعه شامل ۴۱ شرکت‌کننده بود که طی یک دوره سه ماهه، یا داروی CBL-۵۱۴ (با دوز‌های حداکثر ۶۰۰ میلی‌گرم) و یا دارونما دریافت کردند. یک ماه پس از آخرین دوز، سطح چربی احشایی در گروه تحت درمان حدود ۱۲ درصد نسبت به وضعیت اولیه مطالعه کاهش یافت، در حالی که این میزان در گروه دریافت‌کننده دارونما حدود ۶ درصد افزایش داشت.

دو ماه بعد، سطح چربی احشایی در گروه تحت درمان همچنان حدود ۱۰ درصد پایین‌تر بود، اما در گروه دارونما حدود ۱۱.۸ درصد افزایش نشان می‌داد. دکتر تیموتی گاروی، از سرپرستان این مطالعه، اظهار داشت که اگرچه نتایج این دارو می‌تواند مزایای ظاهری (مانند کاهش چربی شکم) به همراه داشته باشد، اما مهم‌ترین پیامد‌های سلامتی آن مربوط به کاهش وزن کلی بدن و چربی احشایی، و همچنین بهبود احتمالی شاخص‌هایی نظیر فشار خون و سطح کلسترول است.

محققان همچنین استفاده از CBL-۵۱۴ را در ترکیب با «تیرزپاتید» (tirzepatide) —ماده مؤثره داروی مونجارو— مورد بررسی قرار دادند. در آزمایش‌های انجام‌شده روی موش‌ها، ترکیب این دو دارو منجر به کاهش وزن بیشتر شد و حیوانات پس از قطع مصرف تیرزپاتید، وزن کمتری را دوباره به دست آوردند.

محققان این فرضیه را مطرح می‌کنند که این اثر ناشی از تخریب سلول‌های چربی است؛ فرآیندی که ممکن است توانایی بدن برای تولید و ذخیره‌سازی چربی جدید را محدود کند. با این حال، آنها تأکید دارند که این مکانیسم نیازمند مطالعات بیشتر است. عوارض جانبی مشاهده‌شده در طول این کارآزمایی ناچیز بود و تنها به قرمزی و درد در محل تزریق محدود می‌شد.

با وجود این نتایج اولیه امیدوارکننده، پژوهشگران بر لزوم انجام کارآزمایی‌هایی در مقیاس بزرگ‌تر و دوره‌های پیگیری طولانی‌تر برای تأیید ایمنی، اثربخشی و ماندگاری اثرات این دارو در درازمدت تأکید دارند. قرار است دو کارآزمایی بالینی فاز ۳ با هدف ارزیابی داروی CBL-۵۱۴ در مقیاسی وسیع‌تر آغاز شود.

این یافته‌ها در شرایطی به دست می‌آیند که تحقیقات برای یافتن روش‌های درمانی جدید جهت کاهش وزن و جلوگیری از بازگشت وزن پس از پایان درمان، همچنان ادامه دارد. یکی از این درمان‌های نوظهور، دارویی آزمایشی به نام «EloraTZP» است؛ نتایج یک مطالعه ۴۸ هفته‌ای نشان داد که این دارو به شرکت‌کنندگان کمک کرده است تا ۲۳.۳ درصد از وزن بدن خود را کاهش دهند.

منبع: دیلی میل