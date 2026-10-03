مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از افزایش چشمگیر تردد ناوگان باری در پایانه‌های مرزی استان، به‌ویژه بازرگان و پلدشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - ارسلان شکری مدیر کل راهداری و حمل و نقل  جاده ای آذربایجان غربی گفت:بر اساس آمارهای ۶ ماهه نخست سال جاری، تردد ناوگان باری از پایانه مرزی بازرگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد رشد داشته و طی این مدت حدود ۱۲۰ هزار دستگاه ناوگان باری از این مرز عبور کرده‌اند. همچنین پایانه مرزی پلدشت نیز با افزایشی معادل ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواجه بوده است.

به گفته شکری، با پیگیری‌ها و رایزنی‌های انجام‌شده به‌ویژه مذاکرات استاندار آذربایجان‌غربی با مسئولان کشور مقابل میانگین خروج روزانه ناوگان از مرز بازرگان که در ابتدای سال بین ۱۸۰ تا ۲۲۰ دستگاه بود، هم‌اکنون به ۳۵۰ تا ۴۰۰ دستگاه رسیده و افزایش آن تا سقف ۵۰۰ دستگاه در روز در دستور کار قرار دارد.

شکری در خصوص شایعات مطرح‌شده پیرامون تجمع ۷ هزار کامیون در مرز توضیح داد: این تعداد صرفاً مربوط به ناوگانی است که به‌صورت اینترنتی نوبت دریافت کرده‌اند و به معنای حضور فیزیکی و همزمان ۷ هزار کامیون در مرز نیست؛ چرا که ناوگان ۷۲ ساعت پیش از زمان نوبت، پیش‌فراخوان می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سامانه نوبت‌دهی اینترنتی در پایانه‌های مرزی بازرگان و پلدشت فعال بوده و با هدف روان‌سازی تردد، کالاهای فسادپذیر و خطرناک نیز به‌طور ویژه در این سامانه ساماندهی شده‌اند.

برچسب ها: ناوگان باری ، ترانزیت کالا
خبرهای مرتبط
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قم :
۱۱۰۰ دستگاه ناوگان باری از قم به‌بندر امام اعزام شد
جابه جایی ۷ میلیون و ۶۷۲ هزار تن کالا توسط ناوگان باری در قزوین
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم:
۲۴۰ دستگاه ناوگان باری از قم به بندر امام خمینی اعزام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ثبت ملی نمایشگاه «گوهرشاد» در تقویم نمایشگاهی کشور/ ارومیه میزبان بزرگ‌ترین رویداد مد و لباس ایرانی‌اسلامی
رشد ۴۰ درصدی تردد ناوگان باری از پایانه مرزی بازرگان/ هدف‌گذاری برای عبور روزانه ۵۰۰ کامیون
قدردانی فرماندار سلماس از مجاهدت‌های نیروهای انتظامی در هفته فراجا
آزادی ۴۰ محکوم مالی با بدهی ۲۱۹ میلیاردی در آذربایجان‌غربی / آمار رهایی زندانیان غیرعمد به ۵۸۰ نفر رسید
آخرین اخبار
قدردانی فرماندار سلماس از مجاهدت‌های نیروهای انتظامی در هفته فراجا
ثبت ملی نمایشگاه «گوهرشاد» در تقویم نمایشگاهی کشور/ ارومیه میزبان بزرگ‌ترین رویداد مد و لباس ایرانی‌اسلامی
آزادی ۴۰ محکوم مالی با بدهی ۲۱۹ میلیاردی در آذربایجان‌غربی / آمار رهایی زندانیان غیرعمد به ۵۸۰ نفر رسید
رشد ۴۰ درصدی تردد ناوگان باری از پایانه مرزی بازرگان/ هدف‌گذاری برای عبور روزانه ۵۰۰ کامیون
تغییر کاربری اراضی علت ورود گرازها به مزارع چالدران