باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - ارسلان شکری مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت:بر اساس آمارهای ۶ ماهه نخست سال جاری، تردد ناوگان باری از پایانه مرزی بازرگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد رشد داشته و طی این مدت حدود ۱۲۰ هزار دستگاه ناوگان باری از این مرز عبور کرده‌اند. همچنین پایانه مرزی پلدشت نیز با افزایشی معادل ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواجه بوده است.

به گفته شکری، با پیگیری‌ها و رایزنی‌های انجام‌شده به‌ویژه مذاکرات استاندار آذربایجان‌غربی با مسئولان کشور مقابل میانگین خروج روزانه ناوگان از مرز بازرگان که در ابتدای سال بین ۱۸۰ تا ۲۲۰ دستگاه بود، هم‌اکنون به ۳۵۰ تا ۴۰۰ دستگاه رسیده و افزایش آن تا سقف ۵۰۰ دستگاه در روز در دستور کار قرار دارد.

شکری در خصوص شایعات مطرح‌شده پیرامون تجمع ۷ هزار کامیون در مرز توضیح داد: این تعداد صرفاً مربوط به ناوگانی است که به‌صورت اینترنتی نوبت دریافت کرده‌اند و به معنای حضور فیزیکی و همزمان ۷ هزار کامیون در مرز نیست؛ چرا که ناوگان ۷۲ ساعت پیش از زمان نوبت، پیش‌فراخوان می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سامانه نوبت‌دهی اینترنتی در پایانه‌های مرزی بازرگان و پلدشت فعال بوده و با هدف روان‌سازی تردد، کالاهای فسادپذیر و خطرناک نیز به‌طور ویژه در این سامانه ساماندهی شده‌اند.