رئیس فدراسیون تکواندو گفت: در بخش کیوروگی قهرمان شدیم و ایران تنها کشوری بود که توانست دو مدال طلا به دست بیاورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو، با ابراز خرسندی از نتایج تیم ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: خدا را شکر مسابقات به پایان رسید و نتایج بسیار خوبی کسب کردیم. در بخش کیوروگی قهرمان شدیم و ایران تنها کشوری بود که توانست دو مدال طلا به دست بیاورد.

او با اشاره به نخستین طلای بانوان تکواندو در بازی‌های آسیایی افزود: بسیار خوشحالم که توانستیم نخستین مدال طلای بانوان ایران در بازی‌های آسیایی را کسب کنیم. این مدال ارزش زیادی داشت و دختران ما با آن صفحه تازه‌ای در تاریخ تکواندوی ایران نوشتند. امیدوارم تکواندو همچنان برای ورزش کشور و کاروان ورزشی پرافتخار باشد.

ساعی درباره سطح رقابت‌ها گفت: بازی‌های آسیایی در تکواندو بسیار دشوار است و سطح آن را می‌توان با رقابت‌های قهرمانی جهان مقایسه کرد. در این دوره هشت کشور قهرمان المپیک داشتند و ورزشکاران برای کسب چهار مدال رقابت می‌کردند.

رئیس فدراسیون تکواندو با مقایسه عملکرد ایران با دوره گذشته ادامه داد: در دوره قبل پنج نماینده داشتیم که سه نفر به فینال رسیدند، اما نتوانستیم مدال طلا بگیریم. این دوره با یک سهمیه کمتر، چهار نماینده داشتیم و باز هم سه فینالیست؛ با این تفاوت که توانستیم دو مدال طلا به دست بیاوریم. این پیشرفت خوبی بود و در مجموع نیز در بخش کیوروگی قهرمان شدیم.