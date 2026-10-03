همچنین استان‌های قم، همدان، آذربایجان شرقی و یزد هر کدام با دو رتبه در رده‌های بعدی قرار دارند و در مجموع، رتبه‌های برتر این پنج گروه از ۱۳ استان کشور به دست آمده است.

استان‌های کرمان، قزوین، البرز، کرمانشاه، فارس، خراسان شمالی و اصفهان نیز هر کدام یک رتبه از ۴۰ رتبه برتر را به خود اختصاص داده‌اند.

در مجموع، رتبه‌های برتر پنج گروه آزمایشی از شهرهایی همچون تهران، آمل، بابل، قم، کرمان، یزد، قزوین، همدان، کرج، تبریز، کرمانشاه، شیراز، بجنورد، میبد، قائم‌شهر و لنجان به دست آمده است.

علوم ریاضی و فنی؛ حضور ۵ استان در ۱۰ رتبه نخست

در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، اشکان کریمی از قائم شهر رتبه نخست را به دست آورده است. امیرکیان رییسی بهیان از آمل در رتبه دوم و امیرحسین جعفری از بابل در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.

پارسا علیزاده از کرمان رتبه چهارم، نیلسا حیدریان از آمل رتبه پنجم و مهدی نجفی از تهران رتبه ششم را کسب کرده‌اند.

در ادامه، امیرافراز دهقانی تقنی از یزد رتبه هفتم، محمدصادق شفیع‌زاده برمی از تهران رتبه هشتم، صدرا بهرامی از قزوین رتبه نهم و اوستا نوشیروان‌پور از قائم شهر رتبه دهم این گروه را به خود اختصاص داده‌اند.

به این ترتیب، در ۱۰ رتبه نخست علوم ریاضی و فنی، داوطلبانی از ۵ استان مازندران، کرمان، تهران، یزد و قزوین حضور دارند. آمل با دو رتبه و قائم شهر نیز با دو رتبه در این فهرست حضور دارند.

علوم تجربی؛ چهار رتبه از تهران

در گروه آزمایشی علوم تجربی، رتبه نخست به آرش محمدی از همدان اختصاص یافته است. سیدآروین حسینی از کرج رتبه دوم و علی جعفری از تهران رتبه سوم را کسب کرده‌اند.

سارینا واحدی از تبریز در رتبه چهارم، محسن حیدری از کرمانشاه در رتبه پنجم و امیرعلی راوندی از تهران در رتبه ششم قرار گرفته‌اند.

محمدمهدی حاجیان اسرمی از شیراز رتبه هفتم، علی حمزه‌ئی از همدان رتبه هشتم، سروش لبافی از تهران رتبه نهم و حسام‌الدین کرمی از تهران رتبه دهم را به دست آورده‌اند.

در این گروه، چهار نفر از ۱۰ رتبه نخست متعلق به تهران هستند و همدان نیز با دو رتبه در جمع شهرهای دارای بیشترین نماینده در این فهرست قرار دارد.

علوم انسانی؛ ۶ رتبه از تهران در میان ۱۰ نفر نخست

در گروه آزمایشی علوم انسانی، پریزاد نیرومند از بجنورد رتبه نخست را کسب کرده است. یاس هاشمی از تهران در جایگاه دوم و پوریا زارعی محمودآبادی از میبد در جایگاه سوم قرار گرفته‌اند.

محمدحسین تقدیسی لارئیجانی از قائم‌شهر رتبه چهارم، علی دهقانی نقندر از تهران رتبه پنجم و سارا ابرودی از تهران رتبه ششم را به دست آورده‌اند.

زهرا گلی‌زاده از تبریز رتبه هفتم، سارا برزگر از تهران رتبه هشتم، آناهیتا امانی از تهران رتبه نهم و سیدماهان جعفری از تهران رتبه دهم این گروه را کسب کرده‌اند.

در گروه علوم انسانی، ۶ نفر از ۱۰ رتبه نخست از تهران هستند. در کنار تهران، شهرهای بجنورد، میبد، قائم‌شهر و تبریز نیز در میان ۱۰ رتبه نخست این گروه نماینده دارند.

هنر؛ پنج رتبه نخست از تهران

در گروه آزمایشی هنر، هر پنج رتبه نخست به داوطلبان شهر تهران اختصاص یافته است.

غزل کرمی رتبه نخست، هدی ناصری طاهری رتبه دوم، ملیکا شجاعی رتبه سوم، آتوسا محمدپناه رتبه چهارم و ریحانه جعفریان رتبه پنجم گروه آزمایشی هنر را به دست آورده‌اند.

به این ترتیب، تهران در هر پنج رتبه نخست گروه آزمایشی هنر حضور دارد.

زبان‌های خارجی؛ چهار رتبه از پنج رتبه نخست برای تهران

در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی نیز سنا اکرمی از تهران رتبه نخست را کسب کرده است. سارا علائی از تهران رتبه دوم و ساینا دهقان دهنوی از تهران رتبه سوم را به دست آورده‌اند.

محمدرسول زمانی‌فر از لنجان در رتبه چهارم و یاران سالکی از تهران در رتبه پنجم قرار گرفته‌اند.

بنابراین، در پنج رتبه نخست گروه زبان‌های خارجی، چهار رتبه به داوطلبان تهران و یک رتبه به داوطلبی از لنجان اختصاص دارد.

سهم استان‌ها از ۴۰ رتبه برتر

بررسی مجموع پنج گروه آزمایشی نشان می‌دهد که تهران با ۲۱ رتبه بیشترین حضور را در فهرست ۴۰ رتبه برتر دارد. این تعداد شامل دو رتبه در علوم ریاضی و فنی، چهار رتبه در علوم تجربی، شش رتبه در علوم انسانی، پنج رتبه در هنر و چهار رتبه در زبان‌های خارجی است.

مازندران با چهار رتبه در جایگاه بعدی قرار دارد که هر چهار رتبه آن در گروه علوم ریاضی و فنی به دست آمده است؛ سه رتبه مربوط به آمل و یک رتبه مربوط به بابل است.

قم با دو رتبه در علوم ریاضی و فنی، همدان با دو رتبه در علوم تجربی، آذربایجان شرقی با دو رتبه در علوم تجربی و علوم انسانی و یزد نیز با دو رتبه در علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در این فهرست حضور دارند.

همچنین استان‌های کرمان، قزوین، البرز، کرمانشاه، فارس، خراسان شمالی و اصفهان هر کدام یک رتبه برتر را به خود اختصاص داده‌اند.

فهرست ۴۰ رتبه برتر پنج گروه آزمایشی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، از حضور داوطلبانی از ۱۳ استان کشور حکایت دارد. تهران با ۲۱ رتبه، بیش از نیمی از مجموع ۴۰ رتبه را در اختیار دارد. در گروه هنر، هر پنج رتبه نخست به داوطلبان تهرانی رسیده و در گروه‌های علوم انسانی و زبان‌های خارجی نیز سهم تهران قابل توجه است.

در گروه علوم ریاضی و فنی، پراکندگی جغرافیایی رتبه‌های برتر بیشتر است و داوطلبانی از ۵ استان در میان ۱۰ رتبه نخست دیده می‌شوند. در علوم تجربی نیز چهار رتبه از ۱۰ رتبه نخست به تهران اختصاص دارد و در کنار آن شهرهای همدان، کرج، تبریز، کرمانشاه و شیراز در فهرست برگزیدگان حضور دارند.

در مجموع، این فهرست نشان می‌دهد رتبه‌های برتر پنج گروه آزمایشی از مجموعه‌ای متنوع از شهرهای کشور انتخاب شده‌اند و در کنار سهم بالای تهران، شهرهایی مانند آمل، قم، همدان، تبریز، میبد، بجنورد، قائم‌شهر، کرمان، شیراز و لنجان نیز در میان رتبه‌های برتر آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ حضور دارند.

منبع: ایرنا