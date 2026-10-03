کارشناس هواشناسی گفت: الگو‌های پیش یابی نشان می‌دهند با توجه به فعالیت سامانه بارشی تا دوشنبه شاهد افزایش ابر و بارش‌ها در استان خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی ، مریم نیکزاد فر گفت: آبگرفتگی معابر به دلیل وقوع بارش‌های رگباری و با لا آمدن آب رودخانه‌ها و وقوع پدیده تگرگ در برخی مناطق استان از پیامد‌های فعالیت سامانه بارشی تا دوشنبه در گلستان است.

وی با اشاره به کاهش ۱۰ درجه‌ای دمای هوا در روز یکشنبه از شهروندان خواست از توقف و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها خودداری کنند.

نیکزادفر به رانندگان توصیه کرد با توجه به شرایط جوی و احتمال بارندگی و وزش باد شدید، هنگام تردد در جاده‌ها احتیاط لازم را داشته باشند.

کارشناس هواشناسی گلستان همچنین از مواج بودن دریا در این ایام خبر داد.

برچسب ها: هواشناسی ، بارش
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