امروز با فراهم شدن زمینه رهایی ۴۰ محکوم مالی و جرایم غیرعمد با مجموع بدهی ۲۱۹ میلیارد تومان، شمار زندانیان آزادشده نیازمند در آذربایجان غربی طی ۶ ماهه نخست سال جاری به ۵۸۰ نفر رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ دهمین جلسه ستاد دیه آذربایجان‌غربی با حضور محمدعلی علینژاد رئیس‌کل دادگستری و رئیس هیئت‌امنای ستاد دیه استان، مدیرکل زندان‌ها و جمعی از اعضای این ستاد برگزار شد و پرونده شماری از مددجویان معسر مورد بررسی نهایی قرار گرفت.

پایش مستمر و میدانی وضعیت زندانیان معسر در دستور کار قضا

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی در این نشست با تشریح راهبردهای کلان قوه قضائیه در زمینه کاهش جمعیت کیفری اظهار کرد: پایش هوشمند، دائمی و میدانی پرونده‌های محکومان مالی و جرایم غیرعمد از مأموریت‌های محوری مراجع قضایی استان است رویکرد ما این است که هیچ فرد نیازمند و معسری به سبب تنگدستی بلاوجه در حبس نماند و در عین حال روند احقاق حقوق حقه شکات نیز با خلل مواجه نشود.

محمدعلی علینژاد با اشاره به تدابیر محاکم قضایی برای تسریع در روند آزادی محکومان غیرعمد، تصریح کرد: شعب دادگاه‌ها با ارزیابی دقیق توان مالی افراد، پذیرش دادخواست‌های اعسار و تعیین سازوکار اقساط عادلانه راه تسویه دیون را هموار می‌کنند در این میان مساعی مددکاران اجتماعی و مصلحین در ایجاد سازش و اخذ رضایت نقشی اثرگذار و بنیادین ایفا می‌کند.

رئیس هیئت‌امنای ستاد دیه استان گذشت اولیای‌دم و طلبکاران را تجلی عالی اخلاق اسلامی در جامعه خواند و افزود: تقدیر حقیقی متعلق به شکات گرانقدری است که با ایثار و بخشش مطالبات قانونی خود حیاتی نو به کانون خانواده‌های آسیب‌پذیر می‌بخشند و تلاقی این فتوت با نیت پاک خیرین ستاد دیه حرکتی تحول‌آفرین در جامعه رقم زده است.

بر اساس این گزارش در فرآیند آزادسازی این ۴۰ زندانی بخش عمده بدهی به میزان ۱۹۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از طریق قبولی دادخواست‌های اعسار و تقسیط مراجع قضایی حل‌وفصل شد. همچنین شاکیان با ایثار از ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از حقوق خود گذشتند.

در ادامه این فرایند حمایتی با تأمین ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان آورده نقدی توسط خود زندانیان و اختصاص ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در قالب کمک‌های بلاعوض ستاد دیه و تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی پرونده بدهی ۲۱۹ میلیارد تومانی مختومه و حکم آزادی این افراد صادر شد. با آزادی این مددجویان مجموع رهایی‌یافتگان جرایم غیرعمد استان در نیمه نخست امسال به ۵۸۰ نفر رسید.