۲۳۰ هزار تن کلزا برداشت شد

باشگاه خبرنگاران جوان - اسداللّه منصوری مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهادکشاورزی گفت: سال زراعی گذشته (۱۴۰۵-۱۴۰۴) برای نخستین‌ بار مطالبات کلزاکاران با سرعت و در حداقل زمان ممکن پرداخت شد که این موضوع از اتفاقات مثبت در حمایت از تولیدکنندگان این محصول بود.

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهادکشاورزی درباره میزان تولید کلزا افزود: حدود ۲۲۴ تا ۲۳۰ هزار تن دانه کلزا از سطح ۱۴۰ هزار هکتار اراضی زیرکشت این محصول در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برداشت شد .

وی متوسط عملکرد کلزا در سال زراعی گذشته را حدود ۱۷۰۰ کیلوگرم در هکتار اعلام کرد و گفت: کشاورزان پیشرو در شرایط مناسب توانسته‌اند ۴.۵ تا پنج تن کلزا در هکتار برداشت کنند.

منصوری با بیان اینکه عوامل محیطی بر متوسط عملکرد کلزا تاثیرگذار است، افزود: وجود اراضی دیم، کشت‌های دیرهنگام، تنش‌های محیطی و پراکنش نامناسب بارندگی از جمله عواملی است که می‌تواند عملکرد محصول را کاهش دهد و در نهایت بر متوسط عملکرد کلزا در کشور اثر بگذارد.

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: حدود ۳۰ درصد از سطح ۱۴۰ هزار هکتاری کلزا در سال زراعی گذشته در اراضی دیم کشت شد و در همین سال حدود ۱۳۰۰ تن بذر کلزا برای کشت در کشور توزیع شد.

وی کشت قراردادی کلزا در سال گذشته را محدود عنوان کرد و گفت: بیشترین تولید کلزا در سال زراعی گذشته مربوط به استان خوزستان بود و پس از آن گلستان قرار داشت و استان‌ های اردبیل و ایلام نیز در رتبه‌های بعدی تولید قرار گرفتند.

منصوری تنوع‌ بخشی به سبد گیاهان دانه روغنی را یکی از راهبردهای اصلی برای توسعه تولید این محصولات عنوان کرد و افزود: در کنار توسعه کشت گیاهان روغنی پاییزه، باید کشت گیاهان کم‌آب‌بر پاییزه مانند گلرنگ، کاملینا و گیاهان روغنی بهاره نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به توسعه کشت کاملینا در کشور بیان کرد: در سال زراعی گذشته حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار هکتار کاملینا کشت شد که با استقبال مناسب کشاورزان همراه بود.

منصوری افزود: بیشتر استان‌ های سردسیر کشور از جمله خراسان شمالی، خراسان رضوی، گلستان و سمنان نیز ظرفیت کشت این محصول را دارند.

پیش بینی برداشت ۵۰ هزار تن دانه سویا و دانه کنجد

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهادکشاورزی از ورود تدریجی محصولات بهاره دانه‌های روغنی به مرحله برداشت خبر داد و افزود: برداشت سویا در استان‌های شمالی از جمله گلستان، مازندران و اردبیل در حال انجام است.

وی سطح زیرکشت سویا در سال زراعی گذشته را حدود ۲۲ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: امسال پیش بینی می شود که ۴۵ تا ۵۰ هزار تن دانه سویا برداشت شود.

منصوری، سطح زیرکشت کنجد در سال زراعی گذشته را نیز حدود ۶۰ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: این سطح کشت به طور عمده در مناطق جنوبی کشور صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهادکشاورزی پیش‌بینی کرد: از این سطح کشت، بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تن دانه کنجد از این اراضی برداشت شود.