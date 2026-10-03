آرین سلیمی تکواندوکار کشورمان پس از کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی گفت: این مدال را به مردم عزیز کشورم و همچنین خانواده‌ام تقدیم می‌کنم.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرین سلیمی عضو تیم ملی تکواندو ایران، پس از کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ اظهار کرد: خدا را شکر امروز مسابقات خوبی داشتم. در سه مبارزه‌ای که انجام دادم، حریفان خوبی بودند و همه قابل احترام بودند و خوشبختانه توانستم به نتیجه‌ای که می‌خواستم دست پیدا کنم.

او ادامه داد: جا دارد از همه عزیزانی که در این مدت به من کمک کردند و همیشه حامی من بودند، تشکر کنم. اسم کسی را نمی‌آورم تا مبادا فردی از قلم بیفتد، اما از همه آنها صمیمانه تشکر می‌کنم.

سلیمی ادامه داد: این مدال را به مردم عزیز کشورم و همچنین خانواده‌ام تقدیم می‌کنم. خانواده‌ام مدت زیادی دوری من را تحمل کرده‌اند و خودم هم خیلی وقت است که دلتنگ آنها هستم. امیدوارم پس از پایان مسابقات بتوانم خانواده‌ام را ببینم و این مدال را به آنها تقدیم کنم.

قهرمان تکواندوی ایران درباره سطح و فشار رقابت‌های بازی‌های آسیایی گفت: مسابقات سطح بالایی داشت. بازی‌های آسیایی را می‌توان المپیک آسیا دانست و وقتی نام المپیک روی یک رویداد گذاشته می‌شود، فشار مسابقات به‌صورت طبیعی بیشتر می‌شود، اما خدا را شکر توانستیم این فشار را کنترل کنیم و مسابقات خوبی داشته باشیم.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، تکواندو
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