باشگاه خبرنگاران جوان - حسین مقدم دبیر فدراسیون کوهنوردی روز شنبه در مجمع انتخاب رییس هیات کوهنوردی خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های عظیم باشگاه‌داری در کشور گفت: باشگاه‌های کوهنوردی و صعود‌های ورزشی، بازوی اجرایی فدراسیون در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی محسوب می‌شوند.

وی افزود: فدراسیون با طراحی یک پرتال آموزشی، فرایندی ۲ ساله را برای ورود علاقه‌مندان به عرصه مربیگری تدوین کرده است، این مدل آموزشی علاوه بر تضمین کیفیت دانش فنی، به باشگاه‌ها کمک می‌کند تا با جذب هنرجو، چرخه اقتصادی خود را حفظ کنند. این رویکرد در نهایت به استقلال مالی و تقویت زیرساخت‌های هیات‌های استانی نیز کمک شایانی خواهد کرد.

دبیر فدراسیون کوهنوردی با اشاره به جایگاه ایران در مجامع بین‌المللی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۶ اتحادیه جهانی با ۲ رشته المپیکی، پیوند مستقیمی با فعالیت‌های ما دارند و استاندارد‌های آموزشی باشگاه‌ها بر همین مبنا ارتقا یافته است.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت مربیان بومی خاطرنشان کرد: اولویت اصلی فدراسیون، حمایت از مدرسان محلی است تا از شکل‌گیری انحصار در حوزه آموزش جلوگیری شود، تربیت شاگردان بیشتر در استان‌ها به معنای افزایش بدنه مربیگری کشور و کاهش هزینه‌های آموزش برای ورزشکاران است.

مقدم با اشاره به برگزاری مجمع هیات کوهنوردی خوزستان و انتخاب سپهری به عنوان رییس این هیات گفت: با وجود پتانسیل‌های استان، آمار ۲ هزار و ۸۴۸ نفر بیمه شده ورزشی در خوزستان طی سال گذشته، عددی پایین است که امیدواریم با برنامه‌ریزی مدون، شاهد جهش قابل توجهی در این شاخص و افزایش مشارکت عمومی باشیم.

وی همچنین از طرح ملی سیمرغ به عنوان یکی از راهکار‌های فدراسیون برای توسعه همزمان ورزش همگانی، گردشگری ورزشی و حمایت از جوامع کوهپایه‌نشین یاد کرد و افزود: هم‌اکنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر در این طرح که شامل صعود به قلل مرتفع ۳۱ استان کشور است، مشارکت دارند.

دبیر فدراسیون کوهنوردی بازدید مستمر از سایت‌های آموزشی را از وظایف ذاتی روسای هیات‌های استانی دانست و بر لزوم نظارت دقیق بر کیفیت آموزش‌ها تاکید کرد.

بر اساس این گزارش مجمع انتخاب رییس هیات کوهنوردی خوزستان برگزار و سپهری با ۱۸ رای عهده دار این سمت شد.