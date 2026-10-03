رتبه هفتم آزمون سراسری در رشته علوم تجربی گفت:: دستیابی به رتبه‌های برتر با امید، پشتکار و برنامه‌ریزی ممکن است و لزوماً به هزینه‌های سنگین آموزشی وابسته نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد مقتدری - محمدمهدی حاجیان، دانش‌آموز نخبه شیرازی و دارنده رتبه ۷ کنکور سراسری تجربی، در تشریح دیدگاه خود پیرامون فضای رقابت علمی اظهار کرد: دانش‌آموزان باید بدانند که دایره رقابت محدود به هم‌مدرسه‌ای‌ها یا محیط پیرامونی نیست، بلکه رقبای اصلی در سراسر کشور حضور دارند؛ با این حال، باور من این است که کسب رتبه تک‌رقمی با تلاش مداوم و امید دست‌یافتنی است و نیازی به صرف هزینه‌های گزاف ندارد.

او با اشاره به شرایط سخت و برهه‌های حساس کشور در ایام آمادگی برای کنکور گفت: شرایط دشوار، جنگ و شهادت هم‌وطنان و دانش‌آموزان نه تنها اراده مرا تضعیف نکرد، بلکه انگیزه‌ای دوچندان بخشید تا از هدفم دست نکشم. هدف دشمن این بود که با ایجاد التهاب و ناامیدی، انگیزه نسل جوان را سلب کند؛ اما بسیار خرسندم که توانستم به سهم خود در سنگر علم بایستم و پیام ایستادگی ملت را نشان دهم.

حاجیان همچنین با اشاره به انگیزه و نیت درونی خود در این ماراتن علمی خاطرنشان کرد که در طول این مسیر، شوق دستیابی به یک دیدار ویژه انگیزه‌بخش اصلی او برای تک‌رقمی شدن بوده است؛ دیداری که هرچند تا امروز محقق نشده، اما مسیر تلاش علمی او را سرشار از اراده و انگیزه کرد.

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برچسب ها: کنکور ، رتبه تک رقمی ، شیراز ، علوم تجربی
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