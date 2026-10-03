\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0644\u062d\u0638\u0627\u062a\u06cc \u0646\u0627\u0628 \u0627\u0632 \u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0647\u0648\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 \u0639\u0644\u06cc\u0647\u0627\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645\u00a0 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n