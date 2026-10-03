بارش رحمت الهی حال و هوای ویژه ای به صحن و سرای سراسر نور حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها بخشید.

باشگاه خبرنگاران جوان - لحظاتی ناب از حال و هوای بارانی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام  مشاهده می کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بارش باران ، حرم حضرت معصومه (س)
خبرهای مرتبط
حال و هوای شب بارانی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها+فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تندباد قم را در می نوردد /اعلام هشدار نارنجی هواشناسی
روستای طایقان نماد مهاجرت معکوس در قم؛ جمعیت روستا به ۳ هزار نفر رسید
توقیف خودرو فونیکس با سرعت ۱۹۹ کیلومتر بر ساعت در آزادراه قم ـ تهران
هوای قم، کهک و جعفرآباد ناسالم است
آخرین اخبار
هوای قم، کهک و جعفرآباد ناسالم است
توقیف خودرو فونیکس با سرعت ۱۹۹ کیلومتر بر ساعت در آزادراه قم ـ تهران
روستای طایقان نماد مهاجرت معکوس در قم؛ جمعیت روستا به ۳ هزار نفر رسید
تندباد قم را در می نوردد /اعلام هشدار نارنجی هواشناسی
مراسم گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سید مقاومت در قم برگزار شد
تعداد شهدای انتظامی استان قم از دوران دفاع مقدس اول تا سوم ۱۲۸ شهید است
پیروزی پرگل دلسوختگان قم برابر مس سونگون ورزقان در دیداری خانگی
حفظ جایگاه قم نیازمند هماهنگی نهادها و همراهی مردم است / نخبگان پیشران پیشرفت کشور هستند