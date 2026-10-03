باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوگل در حال گسترش سیستم «حفاظت پیشرفته» (Advanced Protection) در اندروید ۱۷ است و مجموعه‌ای از ابزار‌های امنیتی را به آن می‌افزاید که برای مقابله با بدافزار‌های جاسوسی، برنامه‌های کلاهبردار و تلاش‌ها برای دستکاری دستگاه طراحی شده‌اند.

گوگل نخستین بار سیستم حفاظت پیشرفته را در اندروید ۱۶ به عنوان یک تنظیم امنیتی اختیاری برای ارتقای ایمنی دستگاه معرفی کرد. نسخه جدید، شش اقدام دفاعی را به این مجموعه اضافه می‌کند که شامل دو قابلیت کاملاً جدید است؛ سایر موارد نیز طی دوره‌های اخیر به تدریج عرضه شده‌اند.

ثبت رمزنگاری‌شده فعالیت‌های گوشی

یکی از افزودنی‌های کلیدی، قابلیت «ثبت وقایع نفوذ» (Intrusion Logging) است که سوابق رمزنگاری‌شده‌ای از فعالیت‌های خاص گوشی—مانند نصب برنامه‌ها، اتصالات دستگاه، باز شدن قفل صفحه و برخی داده‌های مرور وب—را نگهداری می‌کند.

این گزارش (لاگ) تا ۱۲ ماه در حساب کاربری گوگل کاربر ذخیره می‌شود و تضمین می‌کند که حتی اگر یک بدافزار جاسوسی موفق به پاک کردن شواهد از خودِ دستگاه شود، ردپای نفوذ همچنان حفظ گردد.

مجموعه امنیتی جدید همچنین شامل «حفاظت از سرویس‌های دسترسی‌پذیری» (Accessibility Protection) است که برای جلوگیری از سوءاستفاده برنامه‌های کلاهبردار از سرویس‌های دسترسی‌پذیری (Accessibility Services) طراحی شده است. برنامه‌های مخرب اغلب از این مجوز‌ها برای خواندن محتوای صفحه، فشردن دکمه‌ها یا انجام عملیات بدون اطلاع کاربر سوءاستفاده می‌کنند.

با فعال بودن حفاظت پیشرفته، اندروید ۱۷ استفاده از مجوز‌های دسترسی‌پذیری را به برنامه‌هایی محدود می‌کند که به عنوان ابزار‌های معتبر دسترسی‌پذیری تأیید شده‌اند؛ سایر برنامه‌ها اعلانی دریافت می‌کنند که نشان می‌دهد توسط سیستم حفاظت پیشرفته محدود شده‌اند.

حفاظت بیشتر در برابر اتصالات USB و تلاش‌های ورود به سیستم

این مجموعه حفاظتی همچنین شامل اقداماتی در برابر اتصالات USB غیرقابل‌اعتماد و تلاش‌های مکرر و ناموفق برای احراز هویت است. با این حال، گوگل خاطرنشان می‌کند که قابلیت‌های «حفاظت USB» و «قفل در صورت احراز هویت ناموفق» در تمام دستگاه‌های دارای اندروید ۱۷ در دسترس نخواهند بود.

قابلیت حفاظت USB در گوشی‌های پیکسل ۶ و مدل‌های جدیدتر کار می‌کند و از برقراری اتصالات داده‌ای جدید از طریق USB در زمانی که گوشی قفل است، جلوگیری می‌کند؛ بدین ترتیب، لایه امنیتی دیگری در برابر تلاش‌های دسترسی غیرمجاز ایجاد می‌شود.

گوگل اعلام کرده است که این اقدامات بخشی از تلاش‌های مداوم این شرکت برای تقویت امنیت دستگاه‌های اندرویدی در برابر بدافزار‌های جاسوسی و کلاهبرداری است و همزمان، این قابلیت‌های جدید را در اختیار کاربران دستگاه‌های سازگار با اندروید ۱۷ قرار می‌دهد.

منبع: الیوم السابع