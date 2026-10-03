باشگاه خبرنگاران جوان - رمضانعلی سنگدوینی رئیس قرارگاه ناترازی انرژی کشور با اشاره به شرایط بخش انرژی در نیمه دوم سال اظهار کرد: در شرایط جنگی، بخشی از زیرساختهای کشور از جمله پالایشگاهها، خطوط انتقال فرآوردههای نفتی، تلمبهخانهها، تأسیسات انرژی، تجهیزات برقی و تأسیسات آبی مورد اصابت قرار گرفت، اما با وجود این آسیبها، در بخش گاز شاهد قطع جریان مستمر گاز در کشور نبودیم.
رئیس قرارگاه ناترازی انرژی کشور افزود: در بخش برق نیز با وجود خسارتهای واردشده به تأسیسات، اقدامات مناسبی برای مدیریت شرایط انجام شد و در مجموع وزارتخانههای نیرو و نفت در جریان جنگ اقدامات خوبی انجام دادند. برآورد ما این است که فقط در بخش تأسیسات برق، حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده است.
وی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی باید جلوگیری از ایجاد مشکل برای مردم باشد، گفت: استمرار انرژی و گازرسانی به مردم، بهویژه بخش خانگی و تجاری، از اولویتهای اصلی است و این موضوع نه فقط امروز، بلکه در دورهای که مسئولیت در شرکت گاز داشتم نیز مورد تأکید بود.
سنگدوینی با اشاره به اقدامات وزارت کشور برای مدیریت شرایط انرژی در نیمه دوم سال گفت: وزیر کشور با اختیار تام، جلسات مربوط به این موضوع را بهصورت هفتگی و با دبیری معاون عمرانی وزیر کشور برگزار میکند و گزارش شرایط را دریافت کرده و تمهیدات لازم در حال انجام است.
وی ادامه داد: در کمیسیون انرژی نیز با ریاست رئیس کمیسیون و به دستور رئیس مجلس، قرارگاه ناترازی تشکیل شده و امسال نیز تاکنون حدود چهار تا پنج جلسه با حضور وزرای نفت و نیرو و در برخی جلسات با حضور معاونان آنها برگزار شده است.
رئیس قرارگاه ناترازی کشور با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین سوخت مورد نیاز کشور اظهار کرد: ۳.۲ میلیارد لیتر نفتگاز ذخیره شده و در حال برنامهریزی هستیم تا نحوه مدیریت تأمین انرژی، بهویژه برای استانهای شمالی از جمله گلستان، مازندران و خراسان شمالی، بهدرستی انجام شود.
سنگدوینی با تأکید بر نقش مدیریت مصرف در عبور از شرایط پیشرو گفت: مهمترین موضوع، مدیریت مصرف است. وزیر نیرو نیز بر همین موضوع تأکید دارد و در کنار توسعه نیروگاهها، افزایش بهرهوری و احداث نیروگاههای خورشیدی، مدیریت مصرف را اولویت نخست عنوان کرده است.
وی افزود: اگر مردم و همه بخشها در مدیریت مصرف پای کار بیایند، میتوان شرایط زمستان را بدون ایجاد مشکل مدیریت کرد. موضوع مدیریت مصرف فقط مربوط به مردم نیست؛ بخشهای خانگی، تجاری، صنعتی، تولیدی، اداری، فرهنگی و دانشگاهی همگی باید در این زمینه همکاری کنند.
سنگدوینی خاطرنشان کرد: بیش از ۳۵ میلیون نفر در کشور برای دفاع از کشور و حضور در میدان در قالب جانفدا ثبتنام کردهاند و اگر همین ظرفیت اجتماعی در مدیریت مصرف نیز به میدان بیاید و مصرف انرژی بهصورت بهینه و درست انجام شود، میتوان زمستان را بدون ایجاد مشکل پشت سر گذاشت.
وی تأکید کرد: مدیریت مصرف و درست مصرفکردن انرژی، یک مسئولیت عمومی است و با همکاری همه بخشها میتوان از ایجاد مشکل در تأمین گاز و انرژی در زمستان جلوگیری کرد.