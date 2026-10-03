باشگاه خبرنگاران جوان - آخرین روز مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا امروز (شنبه یازدهم مهر) با هشت دیدار در ناگویا پیگیری شد.

تیم ملی والیبال ایران در دیدار نهایی این رقابت‌ها از ساعت ۱۳:۵۰ دقیقه به مصاف ژاپن میزبان رفت و به رغم حمایت حدود پنج هزار تماشاگر حاضر در سالن از حریف، موفق به شکست سه بر یک سامورایی‌ها شد و به مقام قهرمانی دست یافت.

شاگردان روبرتو پیاتزا در ست دوم این دیدار حساس ۲۵ بر ۱۹ نتیجه را واگذار کردند، اما در سه ست اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۸ بر ۲۶، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۶ بر ۲۴ ششمین حریف خود در این رقابت‌ها را از پیش رو برداشتند تا بدون شکست مدال طلا و مقام قهرمانی را به دست آورند.

امین اسماعیل نژاد (کاپیتان)، عرشیا به‌نژاد، سید عیسی ناصری، محمد ولی زاده، مرتضی شریفی، علی حق پرست حسین حاجی کلاته (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.

علی حاجی پور، پوریا حسین خانزاده، یوسف کاظمی، ایلشن داوودی پور و مبین نصری دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا هستند. مرتضی شریفی در ست سوم دیدار با ژاپن مصدوم و از زمین مسابقه خارج شد.

ماساتو کای، تاتسونوری اوتساکا، کیگو نیشیموتو، هیروتو نیشیاما، کیتارو نیشیکاوا و یودای کاواهیگاشی نیز ترکیب شروع کننده تیم ژاپن مقابل ایران بودند. داورانی از چین و امارات قضاوت جدال ایران و ژاپن را برعهده داشتند.

دو تیم ملی والیبال ایران و ژاپن امروز در پنجاهمین دیدار تاریخ خود به مصاف یکدیگر رفتند که بیستمین برد تیم ایران را به همراه داشت تا ملی پوشان کشورمان شکست فوکوئوما را در ناگویا جبران کنند.

تیم ملی والیبال ژاپن با کسب ۸ مقام قهرمانی، ۳ نایب‌قهرمانی و ۳ مدال برنز (مجموعاً ۱۴ بار روی سکو رفتن) پرافتخارترین تیم تاریخ مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی است. تیم ملی ایران نیز با کسب ۴ مدال طلا، ۳ عنوان نایب‌قهرمانی و ۱ مدال برنز در رتبه چهارم افتخارآفرینان این مسابقات ایستاده است.

روبرتو پیاتزا (سرمربی)، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی (مربیان)، امین شاکری (آنالیزور) و حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ هستند.

تیم ملی والیبال ایران که در مرحله مقدماتی تیم‌های قرقیزستان، تایلند و اندونزی را شکست داد و با هشت امتیاز به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله حذفی شد. مردان والیبال ایران در مراحل حذفی نیز تیم‌های هند، پاکستان و ژاپن را شکست دادند تا قهرمانی خود را برای چهارمین دوره متوالی قطعی کنند.

تیم ملی والیبال پاکستان در دیدار رده بندی موفق به شکست سه بر صفر چین شد تا بعد از ۶۴ سال برای دومین بار در تاریخ، مدال برنز بازی‌های آسیایی به دست آورد. تیم ملی والیبال ایران در سه دوره گذشته بازی‌های آسیایی (۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) به مدال طلا و قهرمانی دست یافته بود و سه مدال نقره و یک مقام سومی از دیگر افتخارات والیبال مردان ایران در این بازی‌ها است.