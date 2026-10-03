باشگاه خبرنگاران جوان - پرونده بیستمین دوره بازیهای آسیایی بسته شد؛ این بار، اما با عملکردی ستودنی در شرایط جنگی. بعد از هفتمی کاروان «شهید محسن حججی» در نوزدهمین دوره بازیهای آسیایی هانگژو با ۱۳طلا، ۲۱نقره و ۲۰برنز در شرایط اپیدمی کرونا، این بار کاروان ورزشی فرشتگان میناب (شهدای مدرسه شجره طیبه میناب) درحالی راهی بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی_ناگویا۲۰۲۶ شد که کشور در شرایط جنگی، بازسازی سریع آسیبهای ناشی از جنگ تحمیلی رمضان و البته فشار اقتصادی بود.
با این حال فدراسیونهای ورزشی، ورزشکاران، مربیان و کادرهای فنی، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان با عظمی جزم و گامهایی استوار، دست در دست هم، با همدلی، در کنار مردم ایستادند تا همزمان که در راستای ایفای وظایف خود در حوزه مسئولیتهای اجتماعی در کف خیابانها، بار دیگر قدرت بیبدیل ابرقدرت نوظهور جهان را به رخ ددمنشان میکشند، چراغ ورزش قهرمانی کشور را هم روشن و درخشان نگهدارند.
اینگونه بود که برنامه آمادهسازی برای حضوری قدرتمند در آوردگاه مهم قارهای با جدیت دنبال شد و درنهایت کاروان فرشتگان میناب با کسب ۵۲ مدال شامل ۱۹طلا، ۱۸نقره و ۱۵ برنز در جایگاه ششمی بازیهای آسیایی آیچی- ناگویا ایستاد؛ جایگاهی که با کسب ۶طلای بیشتر و صعود یکپلهای در جدول ردهبندی، در مقایسه با دوره قبل، یک پیام روشن و ارزنده داشت؛ نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی ایران ۶بار بیشتر از هانگژو.
به واقع، ناگویا روایت کاروانی است که در شرایطی متفاوت و دشوار، میدان را ترک نکرد و برای قهرمانی جنگید.اگر در هانگژو ۱۳ بار سرود جمهوری اسلامی ایران به افتخار قهرمانی ورزشکاران کشورمان نواخته شد، این بار در ناگویا این اتفاق ۱۹مرتبه تکرار شد؛ تکراری که نشان میدهد کاروان ایران در مهمترین ستون جدول مدالها، نسبت به دوره گذشته یک گام رو به جلو برداشته است؛ چون آنچه در نهایت در ژاپن رقم خورد، بیش از آنکه روایت دشواریها باشد، روایت عبور از دشواریها بود.
ایران در شرایطی وارد میدان شد که روزهایش عادی نبود؛ اما در میدان رقابت، برایش چیزی عادی نشد. نه جنگ، نه فشار اقتصادی و نه دشواریهای مسیر آمادهسازی، باعث نشد «هدف» از «قهرمانی» فاصله بگیرد.
کاروان «فرشتگان میناب» پشت سر خود عددی به جا گذاشت که مقایسه آن با هانگژو ساده است: ۱۳ طلا در هانگژو؛ ۱۹طلا در ناگویا؛ ۶زر ناب بیشتر و یک نشانه روشن از اینکه ورزش ایران، حتی در روزهای سخت، میتواند برای بالاترین جایگاهها بجنگد.