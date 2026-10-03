باشگاه خبرنگاران جوان - تعداد ۳۰۰ بسته کمکتحصیلی شامل کیف و لوازمالتحریر در سه گروه متناسب با دانشآموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم، میان فرزندان دانشآموز خانوادههای نیازمند زندانیان تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان شیراز توزیع شد.
این مراسم امروز در اداره کل زندانهای استان فارس برگزار شد و طی آن ۳۰۰ دانشآموز از خانوادههای نیازمند زندانیان، بستههای کمکتحصیلی ویژه آغاز سال تحصیلی جدید دریافت کردند.
مهدی نعمتی، نماینده مدیرکل زندانهای استان فارس، در این آیین اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، این بستههای لوازمالتحریر به همت هیئتمدیره انجمن حمایت از زندانیان شیراز و با مشارکت جمعی از خیرین حامی انجمن و خانوادههای نیازمند زندانیان تهیه و تأمین شده است.
او ارزش هر بسته کمکتحصیلی را ۳۵ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در مجموع بیش از ۱۰ میلیارد ریال برای تأمین این بستهها از سوی خیرین اختصاص یافته است.
نعمتی همچنین با اشاره به وضعیت دانشآموزان دریافتکننده این کمکها گفت: ۴۵ نفر از این دانشآموزان از خانوادههای نیازمند زندانیان آزادشده هستند که همچنان تحت پوشش خدمات مرکز مراقبت بعد از خروج قرار دارند.
او ادامه داد: بر اساس مصوبه هیئتمدیره انجمن حمایت از زندانیان شیراز و به دستور دادستان کل استان فارس، برای فرزندان در حال تحصیل خانوادههای نیازمند زندانیان نیز کمکهزینه تحصیلی نقدی در نظر گرفته شده است.
نماینده مدیرکل زندانهای استان فارس افزود: بر این اساس، به دانشجویان و فرزندان خانوادههای نیازمند زندانیان در مقطع آموزش عالی ۵۰ میلیون ریال، به دانشآموزان مقاطع متوسطه اول و دوم ۳۰ میلیون ریال و به دانشآموزان مقطع دبستان ۲۰ میلیون ریال کمکهزینه تحصیلی اختصاص مییابد.
فاضل کاویانی، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شیراز، نیز در این مراسم با قدردانی از جامعه خیرین برای حمایت از خانوادههای نیازمند زندانیان اظهار داشت: مشارکت خیرین زمینه ارائه خدمات مؤثر و حمایتهای مختلف از این خانوادهها را فراهم کرده است.
او با بیان اینکه یک هزار و ۵۰۰ خانواده نیازمند زندانیان تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان کلانشهر شیراز قرار دارند، گفت: این خانوادهها علاوه بر مستمری ماهیانه، از بیش از ۲۵ عنوان خدمت بهرهمند میشوند.
کاویانی افزود: کمکهزینه مسکن، کمکهزینه تحصیل، تأمین هزینههای درمانی، تهیه لوازم ضروری منزل، خدمات حرفهآموزی منجر به خوداشتغالی و ارائه خدمات مشاورهای، فرهنگی و اجتماعی از جمله حمایتهای ارائهشده به خانوادههای تحت پوشش انجمن است.
منبع: سازمانزندانهای فارس