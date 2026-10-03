باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - ولی زاده فرماندار بابلسر در جلسه بررسی احداث رصدخانه و خانه نجوم شهرستان با حضور شهردار بابلسر، رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس آموزش و پرورش و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، با تأکید بر ضرورت بالفعل‌کردن ظرفیت‌های گردشگری بابلسر، گفت: احداث مرکز نجوم و آسمان‌نمای دیجیتال می‌تواند به یکی از جاذبه‌های جدید گردشگری شهرستان تبدیل شود.

او افزود: ظرفیت‌های متعددی در شهرستان بابلسر وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی و همکاری دستگاه‌ها و بخش خصوصی از ظرفیت بالقوه به بالفعل تبدیل شده و در اختیار شهروندان و گردشگران قرار گیرد.

ولی زاده با اشاره به بازدید از مرکز پژوهش‌های دانش‌آموزی آموزش و پرورش بابلسر، گفت: تجهیزات و امکانات موجود در این مرکز، فرصت مناسبی برای ایجاد مرکز نجوم و آسمان‌نمای دیجیتال در شهرستان فراهم کرده است.

فرماندار بابلسر در ادامه گفت: در همین راستا با شهردار بابلسر گفت‌و‌گو و آمادگی شهرداری برای اختصاص زمین در محدوده پارک و میدان معلم برای اجرای این طرح اعلام شد و امروز نیز با حضور اعضای شورا، شهرداری، آموزش و پرورش و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، موضوع جانمایی و اجرای پروژه در حال بررسی است.

ولی‌زاده با بیان اینکه بابلسر در نیمه نخست سال میزبان حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شب اقامت بوده است، افزود: با توجه به حجم بالای حضور گردشگران و همچنین وجود حدود ۱۳ هزار دانشجو در شهرستان، توسعه جاذبه‌های متنوع گردشگری و علمی یک ضرورت است.

او گفت: گردشگر امروز تنها به دنبال استفاده از ظرفیت‌های ساحلی نیست و باید با ایجاد فضا‌هایی همچون رصدخانه، آسمان‌نما، موزه‌ها، نمایشگاه‌های صنایع دستی و اماکن تاریخی، سبد متنوعی از فرصت‌های گردشگری را در اختیار خانواده‌ها قرار دهیم.

فرماندار بابلسر همچنین با اشاره به ضرورت احیای بنا‌ها و ظرفیت‌های تاریخی و ورزشی شهرستان، افزود: بسیاری از ظرفیت‌های موجود به دلیل استفاده‌نشدن در معرض فرسودگی قرار دارند و وظیفه همه مدیران، شناسایی، احیا و بهره‌برداری صحیح از این ظرفیت‌هاست.

او در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت شورای اسلامی شهر، شهرداری، آموزش و پرورش و مشارکت بخش خصوصی، جانمایی و اجرای مرکز نجوم بابلسر در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و این مجموعه به فضایی برای استفاده دانش‌آموزان، دانشجویان، شهروندان و گردشگران تبدیل شود.