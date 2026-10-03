باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ پنجمین دوره نمایشگاه ملی «گوهرشاد» با محوریت عرضه ملزومات و پوشاک فاخر ایرانی‌ـ‌اسلامی، از ۲۷ مهرماه تا یکم آبان‌ماه در سالن شماره یک محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی ارومیه برگزار می‌شود.

ثبت نمایشگاه در تقویم ملی؛ دستاوردی راهبردی برای استان

نیر الهامی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت این رویداد برای استان، اظهار کرد: امسال با همت و پیگیری‌های مداوم موفق شدیم برای نخستین بار نمایشگاه "گوهرشاد" را در تقویم رسمی نمایشگاه‌های کشور به ثبت برسانیم.

وی افزود: این بزرگ‌ترین دستاورد ما در این دوره است که تضمین‌کننده استمرار فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی در حوزه مد و لباس برای سال‌های آینده خواهد بود.

الهامی با اظهار اینکه نمایشگاه گوهرشاد نه تنها متعلق به مرکز استان نیست، گفت: نمایشگاه مذکور یک رویداد تمام‌ملی است که از تمامی استان‌ها و شهرستان‌های کشور برندهای مطرح حوزه پوشاک در آن حضور خواهند یافت تا ضمن معرفی دستاوردهای پوشاک ایرانی‌ـ‌اسلامی، کارهای فرهنگی فاخری نیز در حوزه مد به نمایش بگذارند.

نگاه فراگیر به اقوام و خانواده؛ غرفه‌های جدید در نمایشگاه امسال

مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان‌غربی با بیان اینکه امسال تحولاتی ساختاری در نمایشگاه ایجاد شده است، تصریح کرد: برای اولین بار ظرفیت‌های نمایشگاهی را فراتر از حوزه بانوان دیده‌ایم؛ حضور غرفه‌های لباس اقوام از شمال تا جنوب استان، اختصاص غرفه ویژه آقایان و ایجاد بخش جوانی جمعیت با محوریت لباس‌های نوزادی و پوشاک دوران بارداری از جمله تغییرات مهم امسال است که با استقبال تولیدکنندگان روبه‌رو شده است.

الهامی اظهار کرد: در این نمایشگاه ۶۰ غرفه تخصصی دایر می‌شود و برای حمایت از قدرت خرید مردم علاوه بر توزیع بن‌های تخفیف در سطح شهر اعمال تخفیفات ویژه از طرف خود فروشندگان، در این نمایشگاه قیمت‌ها کمتر از نرخ مصوب بازار عرضه خواهد شد و یک هیئت نظارتی ویژه نیز بر قیمت‌ها نظارت دقیق خواهد داشت.

وی با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در این رویداد خاطرنشان کرد: ۱۱ دستگاه اجرایی و مجموعه‌های دانشگاهی در برپایی این نمایشگاه مشارکت فعال دارند از جمله دانشگاه ملی مهارت که با انتشار فراخوان ملی مد جوایز برگزیدگان خود را هم‌زمان با افتتاحیه نمایشگاه اهدا خواهد کرد.

مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان‌غربی در پایان به بخش‌های فرهنگی و مردمی اشاره کرد و گفت: برنامه‌های متنوعی از جمله دوخت رایگان چادر، فعالیت‌های فرهنگی دختران ردا، کافه گفتگو ویژه دختران و مسابقات هنری برای این ایام تدارک دیده شده است همچنین امسال با ابتکار امور بانوان استانداری، کارآفرینان و برندهای برتر حوزه مد و لباس که گام‌های مؤثری در راستای کارآفرین و حوزه مد- لباس برداشته‌اند، با نصب بنرهای اختصاصی برندهایشان معرفی و همچنین تجلیل می‌شوند تا انگیزه‌ای برای سایر فعالان این عرصه باشد.

الهامی در پایان ضمن دعوت از عموم مردم برای بازدید از این نمایشگاه، تأکید کرد: این رویداد با پوشش زنده صدا و سیما همراه خواهد بود و تلاش داریم تا کارهای شاخص و تولیدات برتر در ویترین نمایشگاه به بهترین شکل معرفی شوند.