ژسوس در سه بازی نخست خود به‌عنوان سرمربی پرتغال، سه برد کسب کرده و به گفته خودش بهترین عملکرد این تیم در دوره او در بازی سوم رقم خورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سه بازی، سه برد. جدا از درگیری با کریستیانو رونالدو، ژرژ ژسوس عملکرد خوبی در تیم ملی این کشور داشته است و به نظر می‌رسد دوران جدیدی در این تیم شروع شده است.

در کپنهاگ مقابل دانمارک، تیم ملی پرتغال به گفته خود ژسوس بهترین عملکردش را تحت هدایت او ارائه داد؛ آنهم در شرایطی که اتفاقات حاشیه‌ای زیادی بعد از رفتن رونالدو از اردو رخ داد.

پرتغال در این دیدار کاملا با برنامه و خوب ظاهر شد. پرتغال در شوت‌های در چارچوب (۱۰ مقابل ۳)، موقعیت‌های گلزنی (۶ مقابل ۱) و صاحب توپ شدن در محوطه جریمه حریف (۲۸ مقابل ۲۷) از دانمارک پیشی گرفت.

این اعداد وقتی با آنچه یک سال و نیم قبل، در مارس ۲۰۲۵ رخ داد مقایسه شوند، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند. پرتغال برای بازی رفت یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌ها به دانمارک رفته بود و نتیجه کاملا متفاوت بود. صرف‌نظر از شکست یک بر صفر، پرتغال پیشرفت خیلی بهتری نسبت به سال قبل داشت. رونالدو و هم‌تیمی‌هایش در آن دیدار صفر موقعیت گلزنی داشتند. 

چه چیزی در یک سال و نیم تغییر کرده است؟

از آن زمان چیزهای زیادی تغییر کرده  و مهم‌ترینش کریستیانو رونالدو است که دیگر در ترکیب اصلی نیست و جای او را گونچالو راموس گرفته که برای گلزنی به موقعیت‌های زیادی نیاز ندارد.

راموس مقابل نروژ و دانمارک گل زد و بیش از رونالدو برای هم‌تیمی‌هایش موقعیت گلزنی ساخت. او در فاز دفاعی هم نمایش خوبی داشت و در تکل، قطع توپ و دفع بسیار فعال‌تر از رونالدو عمل کرده است. 

در هر صورت، اینها فقط نخستین نشانه‌های دوران جدید تیم ملی پرتغال هستند که هدف اصلی و فوری‌اش بازپس‌گیری عنوان قهرمانی لیگ ملت‌ها پیش از هدف‌گذاری روی یورو ۲۰۲۸ است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: تیم ملی پرتغال ، کریستیانو رونالدو ، مستطیل سبز
خبرهای مرتبط
جادوگران عصر اینستاگرام / وقتی اضطراب، مشتری رمال‌ها می‌شود
درست بخوانید؛ آمریکا همیشه غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد!
شاه قاجاری که مانند ترامپ دنبال جایزه بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فردوس کاویانی و مهرانه مهین‌ترابی چگونه ماندگارترین زوج هنری تلویزیون شدند؟
پهلوی واقعی به روایت رهبر انقلاب
علت هوس شیرینی؛ از کمبود مواد مغذی تا تغییر هورمون‌ها
پرتغال بدون رونالدو بهتر است؟
آخرین اخبار
علت هوس شیرینی؛ از کمبود مواد مغذی تا تغییر هورمون‌ها
فردوس کاویانی و مهرانه مهین‌ترابی چگونه ماندگارترین زوج هنری تلویزیون شدند؟
پرتغال بدون رونالدو بهتر است؟
پهلوی واقعی به روایت رهبر انقلاب
راز اشاره پوتین به جای خالی لاریجانی
وقتی یک درددل ساده راه را برای نفوذ باز می‌کند