باشگاه خبرنگاران جوان - سه بازی، سه برد. جدا از درگیری با کریستیانو رونالدو، ژرژ ژسوس عملکرد خوبی در تیم ملی این کشور داشته است و به نظر می‌رسد دوران جدیدی در این تیم شروع شده است.

در کپنهاگ مقابل دانمارک، تیم ملی پرتغال به گفته خود ژسوس بهترین عملکردش را تحت هدایت او ارائه داد؛ آنهم در شرایطی که اتفاقات حاشیه‌ای زیادی بعد از رفتن رونالدو از اردو رخ داد.

پرتغال در این دیدار کاملا با برنامه و خوب ظاهر شد. پرتغال در شوت‌های در چارچوب (۱۰ مقابل ۳)، موقعیت‌های گلزنی (۶ مقابل ۱) و صاحب توپ شدن در محوطه جریمه حریف (۲۸ مقابل ۲۷) از دانمارک پیشی گرفت.

این اعداد وقتی با آنچه یک سال و نیم قبل، در مارس ۲۰۲۵ رخ داد مقایسه شوند، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند. پرتغال برای بازی رفت یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌ها به دانمارک رفته بود و نتیجه کاملا متفاوت بود. صرف‌نظر از شکست یک بر صفر، پرتغال پیشرفت خیلی بهتری نسبت به سال قبل داشت. رونالدو و هم‌تیمی‌هایش در آن دیدار صفر موقعیت گلزنی داشتند.

چه چیزی در یک سال و نیم تغییر کرده است؟

از آن زمان چیزهای زیادی تغییر کرده و مهم‌ترینش کریستیانو رونالدو است که دیگر در ترکیب اصلی نیست و جای او را گونچالو راموس گرفته که برای گلزنی به موقعیت‌های زیادی نیاز ندارد.

راموس مقابل نروژ و دانمارک گل زد و بیش از رونالدو برای هم‌تیمی‌هایش موقعیت گلزنی ساخت. او در فاز دفاعی هم نمایش خوبی داشت و در تکل، قطع توپ و دفع بسیار فعال‌تر از رونالدو عمل کرده است.

در هر صورت، اینها فقط نخستین نشانه‌های دوران جدید تیم ملی پرتغال هستند که هدف اصلی و فوری‌اش بازپس‌گیری عنوان قهرمانی لیگ ملت‌ها پیش از هدف‌گذاری روی یورو ۲۰۲۸ است.

منبع: ایسنا