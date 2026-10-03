باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ رئیس علی عبدولی فرمانده انتظامی شهرستان حمیدیه گفت: در راستای اجرای طرح آرامش در شهر و پس از هماهنگی قضائی، این طرح به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۴ سارق دستگیر شدند و به ۴ فقره سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان حمیدیه ادامه داد: همچنین پلیس مبارزه با مواد مخدر در این طرح، مقدار ۲۸۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و یک فروشنده مواد مخدر را دستگیر کرد.

سرهنگ عبدولی تصریح کرد: در ادامه، ۸ نفر معتاد در جریان پاکسازی پارک‌ها جمع‌آوری شدند که با هماهنگی دادستان به کمپ‌های ترک اعتیاد معرفی شدند.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح همچنین ۲ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و یک نفر در این راستا دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان حمیدیه گفت: در تور ایست‌وبازرسی نیز ۹ دستگاه خودرو و ۵ دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک اعمال قانون و به پارکینگ هدایت شدند و یک دستگاه خودروی حامل ۱۲۰۰ لیتر گازوئیل که خارج از شبکه توزیع بود، توقیف شد.

اجرای طرح پاکسازی و برخورد با وسایل نقلیه فاقد پلاک و مخاطره‌آمیز در بهبهان

سرهنگ منصور سیلاوی فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان گفت: در راستای ایمن‌سازی بستر پارک‌ها و تفرجگاه‌ها، اجرای این طرح در دستور کار مأموران راهور و انتظامی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران پلیس راهور با همکاری عوامل انتظامی و کلانتری‌ها، در اجرای این طرح که با هدف مقابله با خودروهای مخاطره‌آمیز در سطح شهرستان به اجرا درآمد، ۲۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت هنجارشکن را که دارای آلایندگی صوتی، حرکات مارپیچ، نور زنون و فاقد مدارک و پلاک بودند، توقیف و روانه پارکینگ کردند.

سرهنگ سیلاوی خاطرنشان کرد: کسانی که در سطح شهرستان، به‌ویژه در پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و بلوارهای ارجان، پردیس و ۶۰ متری برای مردم ایجاد مزاحمت و رعب و وحشت کنند، با برخورد جدی پلیس و دستگاه قضائی مواجه خواهند شد.

جمع‌آوری ۳۳ معتاد متجاهر در خرمشهر

سرهنگ علی رحیمی فرمانده انتظامی خرمشهر گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، پاکسازی نقاط آلوده و پاسخ به مطالبات مردمی، طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر به مدت سه روز با هماهنگی مرجع قضائی در سطح شهرستان خرمشهر به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران انتظامی با اجرای اقدامات هدفمند و گشت‌زنی‌های مستمر در نقاط مختلف شهرستان، موفق شدند ۳۳ نفر از معتادان متجاهر را شناسایی و جمع‌آوری کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر با اشاره به استمرار اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی تصریح کرد: افراد جمع‌آوری‌شده پس از انجام مراحل قانونی و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل مربوطه و ساماندهی به مراکز ذی‌ربط معرفی شدند.

سرهنگ رحیمی خاطرنشان کرد: پلیس با هدف افزایش احساس امنیت و آرامش شهروندان، برخورد با آسیب‌های اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده را با جدیت دنبال می‌کند و اجرای این‌گونه طرح‌ها به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

دستگیری سارق سابقه‌دار با بیش از ۲۰ فقره سرقت احشام در اندیکا

سرهنگ سید بهمن سلیمانی فرمانده انتظامی شهرستان اندیکا گفت: ماموران پاسگاه انتظامی چلو سارق سابقه‌دار و تحت تعقیب قضائی را شناسایی و در عملیاتی منسجم او را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه این مجرم چندین سال تحت تعقیب دستگاه‌های قضائی و انتظامی قرار داشت افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه کلت کمری کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیکا اظهار داشت: متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد.

دستگیری سارق کابل برق با کشف ۵ فقره سرقت توسط پلیس مسجدسلیمان

سرهنگ علی عباسی فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان گفت: مأموران تجسس کلانتری ۱۱ در راستای مقابله با سرقت، حین گشت‌زنی هدفمند یک سارق سیم برق را شناسایی و در عملیاتی ضربتی او را دستگیر کردند.

وی افزود: متهم پس از انتقال به مقر انتظامی و انجام تحقیقات به ۵ فقره سرقت کابل برق اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان بیان داشت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

سرهنگ عباسی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

اجرای طرح امنیت محله‌محور در دزفول

سرهنگ احسان بردیا فرمانده انتظامی دزفول ضمن تبریک آغاز هفته انتظامی گفت: به‌منظور برقراری نظم و امنیت عمومی و برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، طرح ارتقای امنیت محله‌محور با هماهنگی قضائی در این شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح، ماموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری ۷۸ سارق در این شهرستان شدند، افزود: متهمان در تحقیقات به‌عمل‌آمده به ۱۲۹ فقره سرقت منزل، اموال و قطعات خودرو و... در این شهرستان اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول اظهار داشت: در ادامه اجرای این طرح و با اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده، حدود یک کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف و ۴۲ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری شد و همچنین ۱۱۲ دستگاه خودرو و ۵۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شدند.

سرهنگ بردیا ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردمی با پلیس، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه توسط افراد فرصت‌طلب و قانون‌گریز، در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع: پلیس خوزستان