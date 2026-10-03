باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - ساسان زارع عصر امروز در نشست خبری پویش مردمی جان‌فدا که در میدان هفت‌تیر برگزار شد، اظهار کرد: سامانه سازماندهی محله‌محور برای ساماندهی ظرفیت‌های مردمی طراحی شده است تا در عملیات‌های ملی در دسترس هم‌میهنان قرار گیرد و زمینه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های اجتماعی را فراهم کند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌ها و نظرسنجی‌های انجام‌شده از ثبت‌نام‌کنندگان پویش جان‌فدا، در کنار آموزش‌های نظامی، فعالیت در حوزه امداد و نجات و خدمت‌رسانی، به‌ویژه در میان بانوان، از بیشترین میزان علاقه‌مندی برخوردار بوده است. ازاین‌رو، رایزنی‌های اولیه با جمعیت هلال‌احمر و سایر نهاد‌های مرتبط برای آموزش و سازماندهی متقاضیان آغاز شده است.

زارع ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های اولیه، قرار است در هفته‌های آینده، آموزش و سازماندهی ۱۰ هزار یگان مردمی امداد و نجات متناسب با محلات کشور اطلاع‌رسانی و اجرایی شود.

سخنگوی پویش مردمی جان‌فدا با اشاره به ضرورت ایجاد ساختاری منسجم برای فعالیت‌های مردمی گفت: در مراحل ابتدایی، فعالیت‌ها عمدتاً بدون سازماندهی مشخص و از طریق تجمعات مردمی در میادین و مکان‌های مختلف دنبال می‌شد؛ اما با توجه به ضرورت ساماندهی ظرفیت‌ها، طراحی سازوکاری محله‌محور در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش نهاد‌های تخصصی در اجرای عملیات‌های ملی بیان کرد: در حوزه آموزش‌های نظامی، نیرو‌های مسلح و سازمان بسیج مستضعفین نقش محوری دارند و در سایر حوزه‌ها نیز متناسب با موضوع فعالیت، نهاد‌های مرتبط مسئولیت آموزش و سازماندهی را بر عهده خواهند گرفت. در حوزه امداد و نجات نیز همکاری با جمعیت هلال‌احمر دنبال می‌شود.

زارع همچنین با اشاره به استقبال از پویش جان‌فدا اظهار کرد: در میان ثبت‌نام‌کنندگان، افراد بسیاری برای مشارکت در فعالیت‌های مختلف اعلام آمادگی کرده‌اند و بخشی از متقاضیان، به‌ویژه بانوان، خواستار حضور در دوره‌های آموزشی امداد و نجات و خدمت‌رسانی هستند.

وی با بیان اینکه پویش جان‌فدا محدود به یک سازمان یا ساختار مشخص نیست، افزود: این پویش را می‌توان جلوه‌ای از هویت ملی ایرانیان و آمادگی آنان برای خدمت به کشور دانست.

به گفته وی، حتی افرادی از خارج از کشور و اتباع مقیم ایران نیز برای مشارکت در فعالیت‌های این پویش اعلام آمادگی کرده‌اند.

سخنگوی پویش مردمی جان‌فدا در پایان با اشاره به آغاز آموزش‌های نظامی و سازماندهی گردان‌های مقاومت ملی گفت: با توجه به شرایط موجود، آموزش و سازماندهی متقاضیان در این حوزه نیز آغاز شده است و ظرفیت‌های مردمی از طریق همکاری با نهاد‌های مسئول ساماندهی می‌شوند.