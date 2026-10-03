باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تشریح عملکرد ۶ ماهه نخست امسال، از پایداری در تامین سوخت نیروگاه‌ها و صنایع کشور با وجود کاهش تولید در پارس جنوبی خبر داد و گفت که در بخش صنایع و کسب‌وکارهای کوچک در نیمه ابتدایی امسال، حجم گاز تحویلی یک‌میلیارد مترمکعب بیشتر از پارسال در همین بازه زمانی بود.

او افزود: در مورد صنایع عمده، به‌ویژه صنایع فولاد و پتروشیمی، محدودیتی قائل نشدیم؛ هرچند برخی از این صنایع در جریان جنگ تحمیلی سوم، به دلایل مختلف آسیب دیدند.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط پالایشگاهی کشور پس از حوادث اخیر، این موضوع نشان‌دهنده موفقیت در مدیریت بحران و پایداری شبکه است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به دشواری‌های پیش‌رو در تامین پایدار گاز کشور پس از حوادث اخیر در میدان گازی پارس جنوبی، اعلام کرد: اگر بخواهم عملکرد ۶ ماهه نخست امسال را با مدت مشابه پارسال مقایسه کنم، با وجود اینکه حجم گازی تحویلی به شبکه، حدود ۱۴ درصد کمتر بود، اما سهم گازرسانی به نیروگاه‌ها به‌طور تقریبی در همان سطح حفظ شد. به‌گونه‌ای که امسال ۸۵ درصد و پارسال ۸۶ درصد از نیاز سبد سوخت نیروگاه‌ها با گاز تامین شد که نشان‌دهنده تاب‌آوری بالای شبکه گاز کشور در شرایط سخت است.

توکلی تاکید کرد: این ارقام گویای آن است که مجموعه صنعت گاز کشور، با اولویت‌بندی برای تامین سوخت نیروگاه‌ها برای جلوگیری از ناترازی برق، همه توان خود را برای استمرار جریان گاز در بخش‌های تولیدی و صنعتی به کار گرفته است تا چرخ اقتصاد کشور در شرایط دشوار تولید، متوقف نشود.

منبع: وزارت نفت