مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: در بخش صنایع و کسب‌وکار‌های کوچک در نیمه ابتدایی امسال، حجم گاز تحویلی یک‌میلیارد مترمکعب بیشتر از پارسال بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تشریح عملکرد ۶ ماهه نخست امسال، از پایداری در تامین سوخت نیروگاه‌ها و صنایع کشور با وجود کاهش تولید در پارس جنوبی خبر داد و گفت که در بخش صنایع و کسب‌وکارهای کوچک در نیمه ابتدایی امسال، حجم گاز تحویلی یک‌میلیارد مترمکعب بیشتر از پارسال در همین بازه زمانی بود.

او افزود: در مورد صنایع عمده، به‌ویژه صنایع فولاد و پتروشیمی، محدودیتی قائل نشدیم؛ هرچند برخی از این صنایع در جریان جنگ تحمیلی سوم، به دلایل مختلف آسیب دیدند.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط پالایشگاهی کشور پس از حوادث اخیر، این موضوع نشان‌دهنده موفقیت در مدیریت بحران و پایداری شبکه است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به دشواری‌های پیش‌رو در تامین پایدار گاز کشور پس از حوادث اخیر در میدان گازی پارس جنوبی، اعلام کرد: اگر بخواهم عملکرد ۶ ماهه نخست امسال را با مدت مشابه پارسال مقایسه کنم، با وجود اینکه حجم گازی تحویلی به شبکه، حدود ۱۴ درصد کمتر بود، اما سهم گازرسانی به نیروگاه‌ها به‌طور تقریبی در همان سطح حفظ شد. به‌گونه‌ای که امسال ۸۵ درصد و پارسال ۸۶ درصد از نیاز سبد سوخت نیروگاه‌ها با گاز تامین شد که نشان‌دهنده تاب‌آوری بالای شبکه گاز کشور در شرایط سخت است.

توکلی تاکید کرد: این ارقام گویای آن است که مجموعه صنعت گاز کشور، با اولویت‌بندی برای تامین سوخت نیروگاه‌ها برای جلوگیری از ناترازی برق، همه توان خود را برای استمرار جریان گاز در بخش‌های تولیدی و صنعتی به کار گرفته است تا چرخ اقتصاد کشور در شرایط دشوار تولید، متوقف نشود.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: گاز صنایع ، شرکت ملی گاز ایران
خبرهای مرتبط
تجدیدپذیرها؛ حلقه جدید معماری امنیت انرژی ایران
توسعه توربین‌های گازی با افزایش راندمان و کاهش هزینه تعمیرات دنبال شود
کاهش ۵۵ میلیارد مترمکعبی تولید سالانه گاز/ هشدار درباره افزایش سهم ناترازی انرژی در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ مهر ۱۴۰۵
اختلاف یک میلیارد تومانی قیمت مسکن بین مناطق تهران
سود سهام عدالت پس از دریافت از شرکت‌های سرمایه‌پذیر واریز می‌شود
فروش ارز در شعب منتخب بانک‌ها آغاز شد
اجرای طرح سوخت‌گیری با کارت بانکی در تهران تا پایان مهر
قیمت هر کیلو دام زنده به ۷۳۰ تا ۷۵۰ هزار تومان رسید
کاهش ۱۵ درصدی مصرف لبنیات در کشور
توسعه سامانه‌های نوین آبیاری راهبردی در برابر بحران آب
تولید ۳۹۰ میلیون مترمکعب آب بازیافتی
ناترازی بانک‌ها؛ از اضافه‌برداشت تا فشار بر سفره مردم
آخرین اخبار
تحویل گاز به صنایع یک میلیارد مترمکعب افزایش یافت
فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی بنادر با تقویت دیپلماسی دریایی
رشد ۱۵ درصدی تولید برنج/ تولید برنج به بیش از ۲ میلیون تن می‌رسد
۲۳۰ هزار تن کلزا برداشت شد
انتقال فناوری در نوسازی ناوگان معدنی کشور کلید خورد
واردات ۲۰ هزار تن گوشت از ابتدای سال/ مشکلی در تامین و عرضه گوشت به بازار نداریم
تخصیص بیش از ۳۶ همت منابع مالی برای تکمیل واحد‌ها و تامین خدمات پشتیبان مسکن
قاچاق زعفران در حال انجام است/ کشاورزان عرضه زعفران در فصل برداشت را مدیریت کنند
افزایش هزینه‌های لجستیکی در حوزه رنگ ورزین به ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار رسید
افزایش ۲۱ هزار و ۸۱۳ واحدی شاخص کل بورس
اجرای طرح سوخت‌گیری با کارت بانکی در تهران تا پایان مهر
افزایش تولیدات واحدهای صنعتی در کشور از طریق پرداخت وام بازسازی
پساب در مسیر جایگزینی آب صنایع
نرخ بهره بین بانکی برای ششمین هفته متوالی در ارتفاع ۲۴ درصد باقی ماند+ جزئیات
تقویت زیرساخت‌های ایمنی و تبادل دانش فنی در حوزه تست خودرو
ضرب‌الاجل مرکز اطلاعات مالی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز
سهم اشخاص حقوقی از مالیات به ۳۹ درصد رسید
۴۲ میلیارد دلار؛ ارزش تجارت جهانی سنگ/ سهم ایران همچنان ناچیز است
فاز نخست بازسازی نیروگاه طرشت مهرماه امسال به پایان می‌رسد
فروش ارز در شعب منتخب بانک‌ها آغاز شد
ورود بانک‌ها به اقتصاد دیجیتال باید نظارت شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ مهر ۱۴۰۵
رشد ۲۰ درصدی تولید حبوبات نسبت به سال قبل
برنامه پروازی برای انجام پروازهای نجف به فرودگاه امام اعلام نشده است
سود سهام عدالت پس از دریافت از شرکت‌های سرمایه‌پذیر واریز می‌شود
تجدیدپذیرها؛ حلقه جدید معماری امنیت انرژی ایران
توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، پایداری شبکه برق در شرایط بحران را افزایش می‌دهد+فیلم
ذخایر سد‌های تهران به ۴۱۲ میلیون مترمکعب رسید
خرید حمایتی ۳۰ هزار تن مرغ راه حلی برای جبران زیان مرغدار
کاهش ۱۵ درصدی مصرف لبنیات در کشور