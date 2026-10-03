هافبک تیم فوتبال استقلال مشکلی برای همراهی تیم خود در ادامه مسابقات لیگ برتر ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مهران احمدی هافبک تیم فوتبال استقلال که پس از دیدار برابر السد قطر با مصدومیت مواجه شده بود، با پشت سر گذاشتن دوران درمان و آماده‌سازی به شرایط کامل مسابقه رسیده است.

احمدی که پیش از مصدومیت یکی از بازیکنان مورد اعتماد کادر فنی استقلال بود، حالا بدون مشکل می‌تواند در تمرینات گروهی و مسابقات پیش روی آبی‌پوشان حضور داشته باشد و این موضوع دست سهراب بختیاری‌زاده را برای انتخاب ترکیب بازتر خواهد کرد.

با توجه به برنامه استقلال در هفته‌های پیش رو، بازگشت این هافبک می‌تواند به کادر فنی اجازه دهد از گزینه‌های بیشتری در خط میانی استفاده کند و شرایط تاکتیکی تیم را با توجه به حریف و نیاز‌های هر مسابقه تغییر دهد.

استقلال در این مدت تلاش کرده با حفظ ساختار اصلی خود و اتکا به نفرات موجود، روند نتایج خود را ادامه دهد و آماده شدن احمدی نیز می‌تواند یک اتفاق مثبت برای کادر فنی باشد؛ چرا که این بازیکن حالا بدون نگرانی بابت مصدومیت در اختیار تیم قرار دارد.

قرار است بختیاری‌زاده در ادامه تمرینات درباره میزان استفاده از احمدی تصمیم‌گیری کند، اما آنچه مشخص است این است که این بازیکن از نظر پزشکی و آمادگی مسابقه مشکلی برای همراهی استقلال ندارد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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