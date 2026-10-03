باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد کشورهای عضو این نهاد تاکنون ۳۲۵ میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی را از ذخایر راهبردی خود آزاد کردهاند. این میزان از مجموع ۴۰۰ میلیون بشکهای است که این کشورها در ماه مارس (اسفند) متعهد به آزادسازی آن شده بودند.
این بهروزرسانی یک روز پس از آن منتشر شد که کشورهای گروه ۷، با هماهنگی آژانس بینالمللی انرژی، توافق کردند فورا ۱۰۰ میلیون بشکه گازوئیل و نفت خام از ذخایر خود آزاد کنند تا نگرانیها درباره عرضه جهانی انرژی کاهش یابد.
طبق گزارش رویترز که اواخر این هفته منتشر شد، دولت آمریکا بهطور مشخص از فرانسه و آلمان خواسته بود ذخایر خود را آزاد کنند و هشدار داده بود اگر اروپا همکاری نکند، واشنگتن ممکن است صادرات گازوئیل آمریکا را ممنوع کند.
منبع: الجزیره