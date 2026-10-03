باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - یکی از نکات قابل توجه در روند اخیر تیم فوتبال استقلال، عملکرد این تیم در فاز دفاعی است؛ جایی که آبی‌پوشان توانسته‌اند با اتکا به ساختار منسجم‌تر، شرایط بهتری نسبت به هفته‌های ابتدایی فصل داشته باشند.

سهراب بختیاری‌زاده در هفته‌های اخیر تلاش کرده ساختار دفاعی استقلال را بر پایه هماهنگی بیشتر میان مدافعان و هافبک‌ها شکل دهد تا فاصله خطوط کاهش پیدا کند و حریفان فرصت کمتری برای رسیدن به محوطه جریمه این تیم داشته باشند.

استقلال در این روند علاوه بر عملکرد مدافعان، از مشارکت هافبک‌ها و وینگر‌ها در کار‌های دفاعی نیز بهره برده است. بازیکنان کناری در زمان از دست رفتن توپ عقب می‌نشینند و تلاش می‌کنند فضای مقابل مدافعان را پوشش دهند؛ موضوعی که باعث شده استقلال در بسیاری از دقایق مسابقات با تعداد نفرات بیشتری در فاز دفاعی حاضر شود.

در خط دفاع نیز استفاده از نفرات ثابت و ایجاد هماهنگی میان مدافعان مرکزی و کناری، به بختیاری‌زاده کمک کرده تا ساختار تیمی خود را با تغییرات کمتری دنبال کند. حفظ این هماهنگی در ادامه فصل می‌تواند یکی از دغدغه‌های مهم کادر فنی باشد.

البته عملکرد دفاعی استقلال تنها به مدافعان این تیم محدود نمی‌شود و نحوه پرس از جلو و واکنش تیم پس از از دست دادن توپ نیز در این موضوع تأثیرگذار است. بختیاری‌زاده در هفته‌های اخیر تلاش کرده این بخش‌ها را به یکدیگر متصل کند تا تیمش هنگام دفاع از انسجام بیشتری برخوردار باشد.

اکنون کادر فنی استقلال امیدوار است با بازگشت بازیکنان ملی‌پوش و اضافه شدن نفرات آماده به تمرینات، این ساختار حفظ شود و آبی‌پوشان بتوانند در ادامه مسابقات نیز ثبات بیشتری در خط دفاع داشته باشند.