باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه -تیم فوتبال استقلال در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر باید روز پنجشنبه ۱۶ مهر به مصاف تراکتور برود؛ دیداری که سهراب بختیاری‌زاده قصد دارد در آن با همان اسکلت اصلی بازی‌های اخیر تیمش وارد زمین شود.

کادر فنی استقلال در هفته‌های گذشته تلاش کرده با ایجاد ثبات در ترکیب، هماهنگی بیشتری میان بازیکنان ایجاد کند و به نظر می‌رسد بختیاری‌زاده نیز در آستانه دیدار با تراکتور تمایل چندانی برای ایجاد تغییرات گسترده در ترکیب اصلی ندارد.

با این حال شرایط بازیکنان ملی‌پوش و میزان آمادگی آنها پس از بازگشت به تمرینات استقلال یکی از مواردی است که می‌تواند در تصمیم نهایی سرمربی تأثیرگذار باشد. بازیکنان استقلال که در اردو‌های تیم‌های ملی حضور داشتند، قرار است به صورت مرحله‌ای به تمرینات باشگاه اضافه شوند و کادر فنی وضعیت آنها را زیر نظر خواهد گرفت.

از سوی دیگر، بازگشت مهران احمدی به شرایط کامل مسابقه نیز یک گزینه جدید در اختیار بختیاری‌زاده قرار داده است. این هافبک که پس از دیدار با السد قطر دچار مصدومیت شده بود، اکنون آماده حضور در مسابقات است و می‌تواند در صورت صلاحدید کادر فنی در ترکیب استقلال قرار بگیرد.

بختیاری‌زاده در روز‌های باقی‌مانده تا مسابقه با تراکتور وضعیت تمام بازیکنان را بررسی خواهد کرد، اما برنامه فعلی کادر فنی بر حفظ ساختار و ترکیب اصلی تیم استوار است و تغییرات احتمالی بیشتر به شرایط بدنی نفرات و تصمیمات تاکتیکی سرمربی بستگی خواهد داشت.

استقلال در شرایطی خود را برای این مسابقه آماده می‌کند که کادر فنی امیدوار است با در اختیار داشتن کامل نفرات، تیمش را با همان انسجام و ساختار بازی‌های اخیر به مصاف تراکتور بفرستد.