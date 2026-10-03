باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و با هدف پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور صفحه‌ای ویژه را در بخش گزارش‌های مردمی پایگاه اطلاع‌رسانی خود ایجاد کرده است.

این سامانه با هدف دریافت گزارش‌های مردمی درباره سقط غیرقانونی جنین، توزیع غیرمجاز دارو‌های مرتبط و سایر تخلفات مرتبط با حقوق عامه راه‌اندازی شده است.

شهروندان می‌توانند با مراجعه به این سامانه، گزارش‌های خود را به صورت غیرحضوری ثبت و برای بررسی و پیگیری قانونی ارسال کنند. همچنین نحوه ورود و ثبت گزارش مربوط به سقط غیرقانونی جنین نیز به صورت تصویری در این سامانه ارائه شده است.

بر اساس اعلام دادستانی کل کشور، راه‌اندازی این سامانه در راستای تقویت نظارت مردمی و تسهیل دریافت گزارش‌های عمومی انجام شده است.