باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی اعلام کرد این کشور روز شنبه در جریان رزمایش نظامی، یک موشک راهبردی میانبرد خود را آزمایش کرده است.
او گفت این رزمایش در جهت دریای ژاپن انجام شده و کیم جونگ اون بر اجرای آن نظارت داشته است.
صبح امروز ارتش کره جنوبی اعلام کرد که همسایه شمالی آن یک موشک بالستیک به سمت دریا شلیک کرده است.
ارتش کره جنوبی اعلام کرد این موشک حدود ساعت ۶:۳۰ صبح به وقت محلی از منطقه وونسان به سمت دریای ژاپن شلیک شد و بیش از ۷۰۰ کیلومتر پرواز کرد. به گفته ارتش کره جنوبی، سئول و واشنگتن در حال بررسی جزئیات این آزمایش هستند.
این آزمایش موشکی در حالی انجام شده که ۲۱ سپتامبر (دوشنبه، ۳۰ شهریور) سه سرباز کره جنوبی در منطقه غیرنظامی شده بین دو کره، به دلیل انفجار مین زخمی شدند. ارتش کره جنوبی بعد از بررسی محل، اعلام کرد به احتمال زیاد مینهای کارگذاشتهشده توسط کره شمالی عامل انفجار بودهاند.
گفته شده مینها در سمت جنوبی خط مرزی نظامی پیدا شده بودند؛ بنابراین سئول گفت کره شمالی با کار گذاشتن آنها در این منطقه، توافق آتشبس را نقض کرده و باید عذرخواهی کرده و اقدامات مسئولانه انجام دهد.
اما کره شمالی مسئولیت این اقدام را کاملاً رد کرده است. کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون، یافتههای کره جنوبی را ساختگی خوانده و روز گذشته تاکید کرد که سربازان کره شمالی از مرز عبور نکردهاند. او همچنین هشدار داد اگر نیروهای کره جنوبی به سربازان شمالی که مشغول استحکامات مرزی هستند شلیک کنند، پیونگیانگ پاسخ خواهد داد.
منبع: بریکینگ نیوز