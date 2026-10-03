باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - تا دیروز اگر تصاویر دردناک دریاچه ارومیه در فضای مجازی جولان می‌داد و سوژه مهم بسیاری از خبرنگاران، اصحاب رسانه و مطبوعات بود، حالا قاب‌های ماهواره‌ای از تالاب بین‌المللی چغاخور در چهارمحال‌وبختیاری، تصویری نگران‌کننده از تغییرات یک پهنه آبی مهم در قلب زاگرس مرکزی پیش روی افکار عمومی گذاشته است تالابی که زمانی در میان زیستگاه‌های شاخص پرندگان آبزی و مهاجر کشور قرار داشت و امروز برای حفظ آب باقی‌مانده آن، خروجی‌اش با دستور قضایی بسته شده است.

چغاخور فقط یک پهنه آبی در جنوب‌غرب ایران نیست. این تالاب یکی از تالاب‌های بین‌المللی کشور است که در فهرست کنوانسیون رامسر ثبت شده و به‌دلیل تنوع زیستی، زیستگاه پرندگان و اهمیت آن برای ماهی بومی Aphanius vladykovi جایگاه ویژه‌ای دارد. کنوانسیون رامسر چغاخور را از مهم‌ترین زیستگاه‌های این ماهی بومی و یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان آبزی معرفی کرده است.

چغاخور کجاست؟

تالاب بین‌المللی چغاخور در شهرستان بروجن استان چهارمحال‌وبختیاری و در نزدیکی شهر بلداجی قرار گرفته و حدود ۶۵ کیلومتر با شهرکرد فاصله دارد. این تالاب در ارتفاعات زاگرس مرکزی و در محدوده دامنه‌های کوه کلار و برآفتاب واقع شده و از نظر طبیعی، گردشگری و زیست‌محیطی یکی از شناخته‌شده‌ترین پهنه‌های آبی استان است.

حوضه آبریز تالاب در محدوده حوضه آبریز رودخانه آقبلاغ قرار دارد و محدوده آن از شمال به کوه برآفتاب، از غرب به کوه شاهپورناز، از جنوب به کوه کلار و از شرق به کوه پشتوه محصور شده است.

بر اساس داده‌های ارائه‌شده درباره این حوضه، مساحت حوزه آبریز چغاخور حدود ۱۱ هزار و ۲۱۱ هکتار و مساحت دریاچه در تراز ۲۲۷۵ متر حدود ۱۴.۸۵ کیلومترمربع برآورد شده است.

البته اعداد مربوط به مساحت تالاب در منابع مختلف یکسان نیستند برای نمونه، اطلاعات رسمی کنوانسیون رامسر، مساحت سایت چغاخور را ۱۶۸۷ هکتار ثبت کرده است. این تفاوت، تا حد زیادی به تفاوت میان پهنه تالاب، محدوده حفاظتی و حوضه آبریز مربوط می‌شود و نباید این اعداد با یکدیگر خلط شوند.

تالابی با اهمیت فراتر از مرز‌های استان

چغاخور در سال ۲۰۱۱ به‌عنوان یکی از تالاب‌های دارای اهمیت بین‌المللی ایران در کنوانسیون رامسر ثبت شد. اطلاعات رسمی رامسر، بیش از ۴۷ گونه پرنده را برای این تالاب ثبت کرده و بر اهمیت آن برای پرندگان مهاجر و همچنین ماهی بومی گورخری زاگرس تأکید دارد.

در اطلاعات حفاظتی این تالاب، گونه‌هایی همچون اردک سرسفید، اردک مرمری و اردک بلوطی نیز از جمله گونه‌های دارای اهمیت حفاظتی هستند و برخی گونه‌های ثبت‌شده در طبقات حفاظتی مختلف قرار دارند. در اسناد رامسر، برای نمونه، اردک سرسفید در طبقه در معرض خطر و اردک مرمری در طبقه آسیب‌پذیر ثبت شده است.

در کنار پرندگان، چغاخور برای ماهی گورخری زاگرس با نام علمی Aphanius vladykovi اهمیت ویژه‌ای دارد به‌گونه‌ای که کنوانسیون رامسر این تالاب را یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های این گونه بومی معرفی کرده است.

این یعنی کاهش آب چغاخور فقط کاهش یک سطح آبی نیست کاهش آب می‌تواند به معنای کوچک‌شدن زیستگاه گونه‌هایی باشد که حیات آنها به همین اکوسیستم وابسته است.

حالا، اما مسئله اصلی چغاخور دیگر فقط زیبایی منظره یا ظرفیت گردشگری آن نیست، آب است، آبی که کاهش آن حیات اکوسیستم تالاب را با چالش مواجه کرده است.

چهار قاب ماهواره‌ای روایت یک تغییر

اما شاید ملموس‌ترین بخش ماجرای امروز چغاخور، تصاویر ماهواره‌ای چهار سال اخیر باشد تصاویری که در اختیار خبرنگاران و فضای مجازی قرار گرفته و چهار قاب از سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را کنار هم قرار داده‌اند.

در قاب مربوط به سال ۲۰۲۳، گستره پهنه آبی و مرطوب تالاب وسیع‌تر به چشم می‌آید و بخش قابل توجهی از محدوده تالاب پوشیده از آب یا رطوبت است. در تصویر ۲۰۲۴ نیز بخش عمده‌ای از پهنه تالاب همچنان گستره آبی قابل توجهی دارد.

اما در قاب ۲۰۲۵، تغییرات بیشتر خودنمایی می‌کند بخش‌هایی از حاشیه و بستر تالاب نمایان‌تر شده و گستره پهنه آبی نسبت به تصاویر سال‌های قبل کوچک‌تر به نظر می‌رسد.

در تصویر ۲۰۲۶، این تفاوت بصری آشکارتر است بخش‌هایی از پهنه‌ای که در قاب‌های قدیمی‌تر پوشش آبی بیشتری داشته، اکنون کم‌آب‌تر یا فاقد پوشش آبی قابل مشاهده است.

این تصاویر به‌تنهایی مبنای محاسبه یک درصد دقیق برای کاهش سطح آب نیستند، چرا که تاریخ دقیق تصویربرداری، شرایط جوی، فصل برداشت و مشخصات فنی تصاویر در این مقایسه باید یکسان و کنترل‌شده باشد، اما به‌عنوان مستند بصری روند تغییرات پهنه تالاب، تصویر روشنی از تفاوت چهار ساله چغاخور ارائه می‌کنند و نکته مهم اینجاست که این روایت تصویری، با هشدار‌های اخیر درباره شرایط آبی تالاب همزمان شده است.

وقتی بارش بیشتر شد، اما آب تالاب کمتر

با پایان سال آبی جاری، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره چغاخور این است که چرا با وجود افزایش بارش، ذخیره آبی تالاب کاهش یافته است.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده برای این گزارش، میزان بارش‌ها در سال جاری حدود ۳۰ درصد افزایش داشته، اما حجم آب تالاب حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.

در همین حال، مدیرکل سازمان حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان استان، وضعیت چغاخور را بحرانی توصیف کرد به طوری که برآورد فعلی محیط‌زیست نشان می‌دهد نزدیک به ۵۰ درصد آب پهنه تالاب تخلیه شده است در عین حال حدود نیمی از تالاب همچنان دارای آب است.

این دو عدد، یعنی کاهش حدود ۳۰ درصدی حجم آب در داده‌های مورد استفاده این گزارش و تخلیه نزدیک به ۵۰ درصد آب پهنه در برآورد تازه مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان، باید با روش محاسبه و مبنای اندازه‌گیری متفاوتشان خوانده شوند و نباید به‌عنوان یک عدد واحد تلقی شوند.

چرا چغاخور به اینجا رسید؟

بررسی اطلاعات موجود نشان می‌دهد مسئله چغاخور را نمی‌توان تنها با یک عامل توضیح داد. خشکسالی‌های متوالی سال‌های گذشته، کاهش منابع تغذیه‌کننده و فشار بر منابع آب در حوضه، در کنار نحوه مدیریت آب و رعایت نشدن حق‌آبه زیست‌محیطی، مجموعه‌ای از عوامل اثرگذار بر وضعیت فعلی هستند.

محسن کریمی مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری نیز تأکید کرده که وضعیت فعلی را نمی‌توان صرفاً به خشکسالی نسبت داد و مدیریت منابع آب و رعایت نشدن حق‌آبه زیست‌محیطی را نیز از عوامل مؤثر دانسته است.

۱. خروج آب و رعایت نشدن حق‌آبه زیست‌محیطی: یکی از مسائل اصلی مطرح‌شده درباره وضعیت امسال، ادامه خروج آب از تالاب حتی پس از پایان فصل کشاورزی است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، بازگشایی‌های شبانه دریچه‌های خروجی و خروج آب بدون در نظر گرفتن کامل حق‌آبه زیست‌محیطی، ذخیره آب تالاب را تحت تأثیر قرار داده است.

شواهد موجود نشان می‌دهد که محیط‌زیست از زمستان سال گذشته موضوع مدیریت آب چغاخور و رعایت حق‌آبه آن را پیگیری کرده و در چند مرحله نیز شکایت قضایی انجام داده است. بنا بر اظهارات اخیر مدیرکل، این پیگیری‌ها در مواردی به پلمب دریچه خروجی منجر شده است.

۲. برنامه منابع و مصارف: موضوع دیگر به جدول منابع و مصارف بازمی‌گردد. بر اساس اطلاعات موجود، برنامه‌ای برای تقسیم منابع آب در اردیبهشت‌ماه تدوین شد، اما محیط‌زیست معتقد است اجرای آن با شرایط واقعی و بحرانی تالاب همخوانی نداشته و حق‌آبه زیست‌محیطی نیز به شکل مورد انتظار تأمین نشده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان نیز در توضیحات اخیر خود از اجرا نشدن برنامه منابع و مصارف و رعایت نشدن حق‌آبه محیط‌زیستی تالاب به‌عنوان یکی از عوامل بحران نام برده است.

۳. فشار مصرف کشاورزی: در کنار موضوع مدیریت آب، نوع و میزان مصرف در بخش کشاورزی نیز اهمیت دارد. بر اساس اطلاعات این گزارش، کشت محصولات پرمصرفی مانند سیب‌زمینی و ذرت در محدوده حوضه، فشار بیشتری بر منابع آبی وارد کرده است. در چنین شرایطی، هر تصمیم درباره تخصیص و برداشت آب باید با ظرفیت واقعی منابع، وضعیت ذخیره تالاب و حق‌آبه زیست‌محیطی هماهنگ باشد.

۴. اختلاف میان برآورد آب و واقعیت موجود: یکی دیگر از نکات مطرح‌شده در بررسی وضعیت چغاخور، نحوه برآورد حجم واقعی آب تالاب است. در اردیبهشت‌ماه حجم آب حدود ۲۲ میلیون مترمکعب اعلام شده بود، اما بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، میزان رسوبات کف تالاب در این برآورد به‌طور کامل لحاظ نشده بود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تصمیم‌گیری درباره میزان برداشت و خروج آب، مستقیماً به برآورد صحیح حجم ذخیره وابسته است.

محیط‌زیست برای نجات چغاخور چه کرده است؟

در برابر این وضعیت، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری مجموعه‌ای از اقدامات را در دستور کار قرار داده است.

پلمب دریچه‌های خروجی، پایش شبانه‌روزی مخزن و دریچه‌ها، مکاتبه و پیگیری از دستگاه قضایی و اجرایی، لایروبی مسیر‌های ورودی و مسیل‌ها و هدایت منابع آب پیرامونی به سمت تالاب از جمله اقداماتی است که در ماه‌های اخیر دنبال شده است. در تازه‌ترین مرحله نیز موضوع از مسیر قضایی پیگیری شد.

محسن کریمی مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری گفت: با پیگیری‌های این اداره‌کل از زمستان سال گذشته و به‌طور ویژه در ۲ ماه اخیر و اخذ دستور قضایی، خروجی تالاب بین‌المللی چغاخور به‌منظور توقف روند افت سطح آب و تأمین حق‌آبه زیست‌محیطی، در تاریخ ۳۰ شهریورماه بسته شد.

وی افزود: تالاب چغاخور یکی از زیستگاه‌های ارزشمند کشور با ارزش اکولوژیکی بالا و تنوع زیستی چشمگیر است که عدم رعایت حق‌آبه محیط زیستی این تالاب در سال جاری وضعیت این تالاب را در شرایط بحرانی قرار داد.

کریمی ادامه داد: در راستای اجرای برنامه‌های احیای این تالاب، طی یک ماه گذشته هدایت منابع آب پیرامون تالاب به تالاب با همکاری جوامع محلی چغاخور انجام شده است.

وی بیان کرد: با توجه به بسته شدن خروجی تالاب و تمهیدات صورت‌گرفته برای هدایت منابع آبی به سمت تالاب و بارش‌های فصلی، امیدواریم در پاییز سال جاری شاهد بازگشت تالاب به شرایط نرمال باشیم.

هدف، برگرداندن آب به بخش خشک‌شده تالاب

پیگیری‌ها، اما فقط به بستن خروجی ختم نشده است. بر اساس تازه‌ترین توضیحات مدیرکل محیط‌زیست، مسیر‌های تغذیه‌کننده تالاب نیز لایروبی شده و با همکاری کشاورزان و حقابه‌بران بالادست، بخشی از آب چشمه‌ها و منابع تغذیه‌کننده به سمت چغاخور هدایت شده است.

از جمله منابع تغذیه‌کننده مورد اشاره، چشمه‌های شیرکشته، تنگ سیاه و احمدآباد و دیگر منابع بالادست هستند.

کریمی گفت: در صورت ادامه این اقدامات، هدف آن است که بخش خشک‌شده تالاب دوباره آبگیری شود و شرایط اکولوژیک آن بهبود پیدا کند.

چغاخور پیش از این چه وضعیتی داشت؟

اهمیت وضعیت فعلی زمانی بیشتر مشخص می‌شود که چغاخور را با سال‌های گذشته مقایسه کنیم. در آذرماه ۱۴۰۰، در حالی که بارش‌های استان حدود ۴۰ درصد کمتر از میانگین بلندمدت گزارش شده بود، مدیرکل وقت حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری وضعیت تالاب‌های چغاخور و گندمان را مناسب توصیف کرده بود و تأمین حق‌آبه زیست‌محیطی را یکی از عوامل حفظ شرایط آنها دانسته بود. در همان گزارش از حضور حدود ۸۰ هزار قطعه پرنده مهاجر آبزی و کنارآبزی در تالاب‌های استان خبر داده شده بود.

این سابقه نشان می‌دهد که حتی در دوره‌هایی با بارش کمتر نیز مدیریت حق‌آبه می‌تواند در وضعیت تالاب اثرگذار باشد؛ بنابراین بحران امروز چغاخور صرفاً با مقایسه میزان بارندگی قابل توضیح نیست. از سوی دیگر، در سال جاری نیز تا همین چند ماه قبل، نشانه‌های حیات و زادآوری پرندگان در تالاب همچنان گزارش می‌شد در خردادماه ۱۴۰۵ از لانه‌گزینی و زادآوری ۳۵ هزار پرنده آبزی و کنارآبزی در تالاب‌های بین‌المللی گندمان و چغاخور خبر داده شد. این فاصله زمانی، یعنی از ثبت زادآوری گسترده پرندگان تا رسیدن تالاب به وضعیت بحرانی در پایان تابستان، اهمیت مدیریت مستمر آب در طول سال را دوچندان می‌کند.

چغاخور تنها با بارش نجات پیدا نمی‌کند!

ماجرای چغاخور در واقع یک معادله ساده دارد، اما حل آن ساده نیست. آب ورودی، آب خروجی، حق‌آبه محیط‌زیستی، مصرف کشاورزی، منابع بالادست و شرایط بارش باید همزمان مدیریت شوند.

تالابی که در یک حوضه آبریز قرار گرفته، نمی‌تواند از مدیریت همان حوضه جدا باشد. اگر بارش افزایش پیدا کند، اما آب پیش از رسیدن به تالاب برداشت شود، افزایش بارش الزاماً به افزایش ذخیره تالاب منجر نمی‌شود. اگر حجم واقعی آب ذخیره‌شده به‌درستی برآورد نشود، تصمیم‌های مربوط به برداشت نیز ممکن است بر پایه داده‌ای متفاوت از واقعیت میدانی اتخاذ شود و اگر حق‌آبه زیست‌محیطی در برنامه منابع و مصارف جایگاه واقعی خود را پیدا نکند، نخستین آسیب متوجه همان اکوسیستمی می‌شود که باید به‌عنوان یک سرمایه طبیعی حفظ شود.

تصویر ماهواره‌ای سندی برای دیدن آنچه در چهار سال گذشته تغییر کرده است

حالا چهار تصویر کنار هم، روایت این تغییر را برای مخاطب قابل لمس‌تر کرده‌اند.

۲۰۲۳: پهنه آبی گسترده‌تر

۲۰۲۴: تداوم بخش قابل توجهی از گستره آبی

۲۰۲۵: نمایان‌تر شدن بخش‌هایی از بستر و کاهش پهنه آبی

۲۰۲۶: کم‌آب‌تر شدن بخش‌های بیشتری از تالاب

این تصاویر، به‌ویژه وقتی کنار داده‌های رسمی و اظهارات اخیر مسئولان قرار می‌گیرند، اهمیت وضعیت امروز چغاخور را برجسته‌تر می‌کنند. البته برای تبدیل این تصاویر به یک تحلیل علمی دقیق، باید تصاویر خام ماهواره‌ای با تاریخ تصویربرداری مشخص، سنجش یکسان و تحلیل سنجش از دور بررسی شوند بنابراین در این گزارش از تصاویر به‌عنوان شاهد بصری تغییرات استفاده شده و نه مبنای اعلام یک درصد مستقل برای کاهش سطح آب.

تالابی که فقط متعلق به امروز نیست

چغاخور بخشی از سرمایه طبیعی چهارمحال‌وبختیاری و ایران است زیستگاهی که اهمیت آن در سطح بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون رامسر علاوه بر ثبت چغاخور به‌عنوان تالاب با اهمیت بین‌المللی، بر نقش آن در کنترل سیلاب، تغذیه آب‌های زیرزمینی و حفظ تنوع زیستی تأکید کرده است. بنابراین مسئله امروز چغاخور تنها این نیست که چه میزان آب روی سطح آن باقی مانده است پرسش بزرگ‌تر این است که آیا کارکرد اکولوژیک تالاب همچنان حفظ خواهد شد یا نه؟ تالاب سالم برای پرندگان آبزی و مهاجر، ماهی بومی، پوشش گیاهی و مجموعه حیات پیرامون خود یک زیستگاه است، اما تالاب در حال خشک شدن، به تدریج همین کارکرد‌ها را از دست می‌دهد.

حالا همه نگاه‌ها به پاییز است!

اکنون با بسته شدن خروجی چغاخور، هدایت منابع آب پیرامونی، لایروبی مسیر‌های ورودی و امید به آغاز بارش‌های پاییزی، مرحله جدیدی برای این تالاب آغاز شده است. محیط‌زیست امیدوار است مجموع این اقدامات بتواند روند افت سطح آب را متوقف کند و شرایط را به سمت احیای تالاب پیش ببرد. تازه‌ترین اظهارات مدیرکل نیز حاکی از آن است که در صورت تداوم ورود آب از منابع بالادست، بخش خشک‌شده تالاب می‌تواند دوباره آبگیری شود.

اما آنچه در چغاخور اتفاق افتاده، یک هشدار جدی برای مدیریت منابع آب در سال‌های آینده نیز به شمار می‌رود. تصاویر ماهواره‌ای چهار ساله از یک سو، کاهش پهنه آبی را به چشم نشان می‌دهند و داده‌ها و اظهارات رسمی از سوی دیگر، از تخلیه بخش قابل توجهی از آب تالاب حکایت دارند.

اکنون خروجی بسته شده است، اما برای بازگرداندن چغاخور به شرایط پایدار، فقط بستن یک دریچه کافی نیست. حق‌آبه باید تأمین شود، برداشت‌ها باید با ظرفیت واقعی منابع آب هماهنگ شود، منابع ورودی باید حفظ شوند، داده‌های مربوط به ذخیره آب باید دقیق باشد و مدیریت حوضه آبریز باید تالاب را به‌عنوان بخشی از چرخه آب در نظر بگیرد.

چغاخور هنوز آب دارد هنوز پرنده دارد هنوز حیات در آن جریان دارد و هنوز فرصت احیا وجود دارد. اما قاب‌های ماهواره‌ای چهار سال اخیر یک پیام روشن را پیش روی ما گذاشته‌اند: اگر امروز برای آب چغاخور تصمیم گرفته نشود، فردا ممکن است مسئله دیگر کاهش آب تالاب نباشد مسئله، بازگرداندن یک زیست‌بوم از دست‌رفته باشد.