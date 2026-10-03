معاون آموزش سازمان بسیج عنوان کرد: هدف از دوره‌های آموزش جان‌فدا ایجاد انگیزه بین ثبت‌نام‌کنندگان است.

باشگاه خبرنگاران جوان-  علی کوثری معاون آموزش و تربیت سازمان بسیج در مراسم افتتاحیه مرکز آموزش جان‌فدا در میدان هفتم‌تیر تهران طی سخنانی اظهار داشت:در پی فراخوان «جان‌فدا» و با توجه به تأکید رهبر انقلاب بر «هر ایرانی یک بسیجی»، زمینه‌ای فراهم شده تا این مسیر از طریق ظرفیت جان‌فدا دنبال شود.

وی افزود: هدف از دوره‌های آموزشی، ایجاد انگیزه اولیه در میان مردم و ثبت‌نام‌شدگان و داوطلبان عرصه نظامی و دفاعی و ورود آنها به چرخه آموزش نظامی است.

کوثری ادامه داد: داوطلبان حضور در یگان‌های نظامی پس از طی فرآیند گزینش و احراز شرایط، وارد چرخه مشخص آموزش نظامی کشور می‌شوند.

معاون آموزش سازمان بسیج گفت: در خصوص آشوب‌های داخلی، ظرفیت‌های موجود نیرو‌های مسلح فعلاً کفایت می‌کند و نیازی به افزایش این ظرفیت‌ها وجود ندارد. در مقابل، برای مواجهه با دشمن خارجی، هم‌افزایی ایجاد شده و از ظرفیت‌های شکل‌گرفته برای دفاع از کیان ایران اسلامی استفاده خواهد شد.

برچسب ها: جان فدا ، آموزش نظامی
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