رییس پلیس فتای گلستان از آغاز پویش خرید امن از امروز در استان خبر داد و گفت: ۴۶ درصد جرایم سایبری استان کلاهبرداری آنلاین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی -  امیر قزل سفلی گفت: بیشترین پرونده‌های پلیس فتا در استان مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی است.

او افزود: کلاهبرداران اینترنتی با ارسال لینک‌های آلوده برای رسیدن به اهداف خود اقدام می‌کنند.

رییس پلیس فتای گلستان گفت: به شهروندان توصیه می‌کنم از سایت‌هایی خریداری کنند که نماد الکترونیک داشته باشند.

او ادامه داد: با توجه به افزایش جرائم اینترنتی و در راستای برنامه‌های پیشگیری پلیس از وقوع این جرائم اقدام به برگزاری پویش سایبری خرید امن با شعار قبل از پرداخت بررسی کن از تاریخ ۱۰ مهر تا ۱۶ مهر ماه همزمان با هفته نیروی انتظامی کردیم.

رییس پلیس فتای گلستان گفت: هدف معرفی شگرد‌های مختلف کلاهبرداری و افزایش سطح آگاهی مردم است.

برچسب ها: پلیس فتا ، خرید امن
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