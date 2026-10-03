کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امیر عماد رضوانیان
کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در خصوص معاملات امروز باید عرض کنم که بازار در دقایق ابتدایی با تقاضای بسیار خوبی همراه بود و شاخص کل در همان دقایق اولیه بیش از یک درصد رشد کرد، اما در ادامه با افزایش عرضهها، بهخصوص در نمادهای پالایشی، بخشی از این رشد پس گرفته شد و بازار روند نزولی به خود گرفت.
او افزود: یکی از نکات مهم معاملات امروز، فشار فروش در گروه پالایشی و توقف نمادهای این گروه بود. همانطور که میدانیم، یکی از چالشهای فعلی این صنعت، بحث فرمول جدید نرخ خوراک پالایشگاههاست. با توجه به وزن و اهمیت بالای این گروه در بازار سرمایه، مشخص شدن فرمول نهایی نرخ خوراک و نحوه اثرگذاری آن بر سودآوری شرکتها از اهمیت بالایی برخوردار است.
رضوانیان در ادامه عنوان کرد: به نظر میرسد اقدام سازمان بورس برای توقف معاملات این نمادها تا زمان مشخص شدن و افشای دقیق فرمول نرخ خوراک، از این جهت که میتواند از شکلگیری معاملات هیجانی در شرایط وجود ابهام جلوگیری کند، اقدام قابل توجهی است. البته نکته مهم این است که در ادامه، این موضوع با اطلاعرسانی شفاف و سریع همراه باشد تا از شکلگیری شایعات و ابهام بیشتر در بازار جلوگیری شود.
او افزود: اما در خصوص وضعیت خود پالایشگاهها، حتی اگر میزان تخفیف نرخ خوراک کاهش پیدا کند، با توجه به وضعیت مطلوب کرکاسپردها در فصل تابستان، انتظار میرود این گروه همچنان عملکرد عملیاتی مناسبی داشته باشد و گزارشهای خوبی را در فصل تابستان راهی کدال کند؛ بنابراین به نظرم برای ارزیابی این صنعت نباید صرفاً روی نرخ خوراک تمرکز کنیم و باید همزمان وضعیت کرکاسپرد، نرخ فروش فرآوردهها، میزان تولید و فروش و سایر عوامل اثرگذار بر حاشیه سود شرکتها را هم در نظر بگیریم.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه میگوید: در خصوص روند بازار در روزهای آینده نیز به نظر میرسد بازار همچنان میتواند با نوساناتی همراه باشد. بعد از رشد قابل توجه اخیر شاخص، طبیعی است که بخشی از سرمایهگذاران اقدام به شناسایی سود کنند و در مقابل، اگر نقدینگی جدید وارد بازار شود و ارزش معاملات در سطوح بالا باقی بماند، میتواند به جذب این عرضهها کمک کند؛ بنابراین در کوتاهمدت، علاوه بر روند شاخص، باید به ارزش معاملات، جریان نقدینگی و نحوه رفتار نمادهای بزرگ و شاخصساز توجه بیشتری داشته باشیم.
او افزود: اما در خصوص توصیه به سهامداران، با توجه به نزدیک شدن به فصل انتشار گزارشهای ششماهه، به نظرم این گزارشها میتوانند یکی از مهمترین محرکهای بازار در هفتههای آینده باشند؛ توصیه من این است که سهامداران به جای تصمیمگیری بر اساس صفهای خرید و فروش یا اخبار و شایعات، گزارشهای ماهانه شرکتها را بررسی کنند و به دنبال شرکتهایی باشند که در ماههای گذشته عملکرد مناسبی در زمینه فروش و سودآوری داشتهاند و انتظار میرود گزارش ششماهه خوبی هم منتشر کنند.
این کارشناس بازار سهام در نهایت بیان کرد: در شرایط فعلی، بهخصوص بعد از رشد اخیر بازار، مدیریت ریسک و پرهیز از رفتار هیجانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. به نظرم انتخاب سهم بر اساس عملکرد واقعی شرکت، چشمانداز سودآوری و ارزشگذاری میتواند مبنای منطقیتری برای تصمیمگیری سهامداران باشد.