شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات داروی داروی رسمیتیروم برای بیماران کبد چرب سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کبد چرب یا بیماری کبد استئاتوتیک، تجمع بیش از حد چربی در سلولهای کبد است. این بیماری اصطلاحی است که پزشکان برای توصیف تجمع چربی در یک اندام (معمولاً کبد) استفاده میکنند. این بیماری زمانی رخ میدهد که میزان چربی در بافت کبد از حد طبیعی فراتر رود و بهدلیل ناتوانی در تجزیه و دفع چربیها، چربی اضافی در کبد تجمع پیدا میکند. این وضعیت میتواند منجر به التهاب، آسیب سلولی و در نهایت، بروز اختلالات جدی در عملکرد کبد شود. داروی رسمیتیروم داروی درمان این بیماری است، اما متاسفانه این دارو تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار ندارد و پرداخت این هزینه بیماران را به دردسر انداخته است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شده است.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام ما جمعی از بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت متابولیک غیرسیروتیک همراه با فیبروز کبدی متوسط تا پیشرفته (F۲-F۳)، خانوادههای آنان و پزشکان متخصص گوارش و کبد، با قلبی پر از امید و چشمانی منتظر، به شما پیام میدهم؛ نه به عنوان یک درخواست معمولی، بلکه به عنوان التماسی از سوی بیمارانی که هر روز شاهد پیشرفت خاموش تخریب کبد خود هستند و تنها یک دارو میتواند مسیر زندگیشان را تغییر دهد. اما مشکل اینجاست داروی رسمیتیروم داروی درمان این بیماری است، اما این دارو نه تحت پوشش بیمه پایه قرار دارد و نه بیمه تکمیلی سهمی از آن را پرداخت میکند. توزیع محدود و تکنسخهای در داروخانه سیزده آبان تهران نیز دسترسی بیماران شهرستانی را عملاً غیرممکن کرده است. بیمارانی که در مرحله F۲ تا F۳ فیبروز کبدی قرار دارند، تنها گزینه درمانی مؤثر خود را در دسترس میبینند، اما توان مالی تهیه آن را ندارند. لطفا پیگیری کنید.
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