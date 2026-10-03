گزارش‌ها حاکی از آن است که ستونی از دود و آتش در نزدیکی تأسیسات آرامکو، شرکت نفت دولتی عربستان در ریاض مشاهده شده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد عینی می‌گوید عصر روز شنبه ستون بزرگی از دود و آتش در نزدیکی یکی از تأسیسات شرکت آرامکو در ریاض مشاهده شده است.

مقام‌های سعودی تاکنون به‌طور رسمی درباره این آتش‌سوزی اظهارنظری نکرده‌اند. 

این آتش‌سوزی در حالی رخ داده که تنش‌ها میان عربستان و یمن افزایش یافته است. انصارالله شب گذشته اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت بیش از ۹۰ حمله علیه یمن صورت گرفته و مجموع حملات طی هفته‌های اخیر به بیش از هزار و ۳۰۰ مورد رسیده است.

با این حال، تاکنون هیچ گروهی مسئولیت آتش‌سوزی امروز را بر عهده نگرفته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: تاسیسات آرامکو ، عربستان ، انصارالله یمن
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